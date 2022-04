„Domácí měli výbornou diváckou podporu, ale myslím, že to naše hráčky nijak nesvazovalo," říkal po zápase olomoucký kouč Martin Hroch.

Do zápasu přitom Olomoučanky doslova vlétly a ujaly se vedení 7:1. Brno však dokázalo včas zareagovat osmibodovou šňůrou při servisu Bukovské otočilo na 9:7. Fanoušci pak sledovali napínavou bitvu o každý míč, která dospěla až do stavu 23:23. Konec setu ale nakonec přece jen zvládly lépe Brňanky, a to poměrem 25:23.

Druhé dějství začalo velice podobně, jako to první. Hanačky se rychle ujaly vedení 7:2. I tentokrát se navíc královopolské hráčky přiblížily na dosah. Tentokrát se jim však vyrovnat nepodařilo a až do koncovky tahaly za kratší konec pomysleného provazu. A ač Brňanky i nadále bojovaly, na zvrat jim to už nestačilo. Po výsledku 21:25 byl stav prvního čtvrtfinále vyrovnán.

Úcod třetí sady se nesl v duchu souboje o každý míč. Jako první šly do výraznějšího vedení domácí hráčky. Vysokoškolačky se sice snažily jejich nápor zbrzdit oddechovým časem, Brňanky ale žádné zaváhání nepřipustily a svůj náskok navyšovaly dál až na 17:11. Hanačky už pak recept na srovnání hledaly marně, a tak nakonec prohrály 19:25.

„Do prvního setu jsme vstoupili dobře, koncovku jsme sice neuhráli, ale v tom druhém se to překlopilo na naši stranu. Zlom nastal ve třetí sadě, kdy jsme trochu polevili na servisu, naopak domácí nás zatlačili," popisoval kouč Vysokoškolaček.

Čtvrtý set už pak byl jednoznačně v brněnské režii. Domácí hráčky sázely na olomouckou polovinu bod za bodem a v poklidu tak nakonec dokráčely k výhře 25:15 a celkovému vítězství 3:1 na sety.

„Markantní rozdíl byl ve hře středem, kde nás Brno de facto vymazalo. Při takovém tlaku na servisu, jaký mají, je to opravdu těžké a my se s tím ve druhém utkání musíme zkusit porvat,“ uzavřel Martin Hroch.

Druhé semifinálové utkání odehrají Olomoučanky na své palubovce ve středu 6. dubna.

VK Královo Pole - VK UP Olomouc 3:1 (-23, 21-, 19-, 15-)

Stav série: 1:0

Rozhodčí: Možnár, Ištvanech.

Čas: 106 minut.

Diváci: 700.

Královo Pole: Koulisiani, Judlová, Jelínková, Pavlicová, Veselá, Pavlíková, Kuníková, Moreno, Hrusecká, Bukovská, Kamasová. Libero: Digrinová. Trenér: Richard Wiesner.

Olomouc: Moscická, Herdová, Kneiflová, šmídová, Štimac, Šepelová, Tinklová, Blanco, dos Santos, Babić. Libera: Kulová, Slavíková. Trenér: Martin Hroch.