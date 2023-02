„Gratuluji soupeři ke třem bodům. My jsme také samozřejmě chtěli vyhrát, nepovedlo se, ale po dlouhé době jsme odehráli zápas prakticky bez chyb," snažil se najít na zápasu pozitiva domácí kouč Martin Hroch.

Domácí tým začal proti Šelmám se sestavou zpevněnou o exreprezentantky Kocmanovou-Havlíčkovou a Šmídovou s elánem (4:1), jenže hosté rychle odpověděli (4:5) a pak při podání právě Kocmanové-Havlíčkové udeřili - 6:12. Univerzita sice odpověděla servisem Kneiflové (10:12), jenže na méně než dvoubodový rozdíl už se nedostala, naopak Brno začalo svůj náskok hrozivě navyšovat (12:14, 12:17, 13:21). V závěru už Hanačky jen kosmeticky snižovaly hrozící debakl (13:21, 15:21, 15:23), porážce 18:25 už ale nezabránily.

Brno si herní pohodu přeneslo i do začátku druhé sady (1:3), rychle však o ni přišlo při servisech Moscické (5:3) a zejména Rajlićové (11:4). Domácí družstvo na palubovce rázem dominovalo a před koncovkou mělo více než komfortní osmibodový náskok (18:10). Šelmy však právě zahájily stíhací jízdu (18:14, 20:17), kterou dokonaly jak jinak než opět při podání Kocmanové-Havlíčkové (22:17, 22:22). První a druhý setbol patřily Brnu (23:24, 24:25), univerzita se však ubránila a sama měla za stavu 26:25 šanci sadu úspěšně ukončit. Jenže proti byli i rozhodčí, kteří přehlédli jednoznačný přešlap útočící Kocmanové-Havlíčkové a hosté pak otřesený domácí celek dorazili - 26:28 a 0:2.

Redstone úřadujícího mistra potrápil, na závěr základní části ale jasně padl

„První set nám i tak bohužel vůbec nevyšel, museli jsme protočit sestavu a už do druhé sady jsme se viditelně zlepšili. Trestuhodně jsme však po polevení v její druhé polovině ztratili výrazný náskok. Žel bohu se na tom v koncovce podepsali i rozhodčí, snad se na to podívají alespoň zpětně na videu," pokračoval olomoucký lodivod.

Nadále se hrál výborný bojovný volejbal a byly to tentokrát Olomoučanky, které rychle smazaly úvodní ztrátu a samy šly do vedení (3:5, 7:7, 10:7). Tým VK UP vedl prakticky po celý průběh třetího dějství, ale zároveň měl Šelmy neustále v zádech (11:8, 11:11, 18:15, 18:18). Až tři body při podání Moscické před koncovkou (21:18) se nakonec ukázaly jako rozhodující a domácí výběr po výsledku 25:21 vykřesal naději na bodový zisk.

Ve čtvrté části se Brňanky snažily o rozhodující nápor, vysokoškolačky však až do stavu 12:12 úspěšně vzdorovaly. Opět se ale projevil klíčový faktor Kocmanové-Havlíčkové; po jejích servisech to bylo 12:18 a přestože Hanačky ještě dokázaly koncovku zdramatizovat (19:22), Šelmy se díky vítězství 25:21 a celkově 3:1 mohly radovat ze tří bodů.

FOTO: Sigma na Slovácku opět nedala gól. Z duelu, který ovlivnil sníh, má bod

„Kvalita naší hry šla i ve třetím setu nahoru, zůstala nám odvaha v obraně i bojovnost, jenže ani to ve čtvrté sadě nestačilo. Zkušený soupeř nám bodově odskočil a už náskok udržel. Teď už se soustředíme na středeční předehrávku s Ostravou a určitě v ní chceme bodovat,“ uzavřel domácí trenér Martin Hroch.

Domácí extraligový duel s Ostravou čeká univerzitu ve středu 8. února. Předehrávka 26. soutěžního kola začne v 17 hodin.

VK UP Olomouc - VK Šelmy Brno 1:3 (-18, -26, 21, -21)

Rozhodčí: Novák, Horký.

Čas: 113 minut.

Diváci: 200.

Olomouc: Herdová, Moscická, Rajlićová, Borovcová, Kneiflová, Galvãová. Libero: Slavíková. Střídaly: Šepeĺová, Tinklová, Đapićová, Körmendyová, Weidenthalerová. Trenér: Martin Hroch.

Šelmy Brno: Šmídová, Kyryčenková, Marková, Kocmanová-Havlíčková, Kozubíková, Širůčková. Libero: Chevalierová. Střídala: Benediktová. Trenér: Ondřej Boula