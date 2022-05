Pod trenérem Hrochem už naopak fanoušci neuvidí hrát smečařku Barboru Gambovou, chorvatskou nahrávačku Laru Štimacovou, venezuelskou blokařku Aleoscar Blanco, brazilskou smečařku či univerzálku Jessicu Silva a další univerzálku Elenu Babićovou z Bosny a Hercegoviny.

„Kádr, který jsme měli k dispozici, vypadal na papíře velmi silně, v určitých fázích sezony však nefungoval podle představ. I jeho výsledky se sice nedají označit jako propadák, průměrná sezona ale neodpovídala finančním prostředkům, které bylo třeba vynaložit. Proto jsme se rozhodli pro určitý štěp, kdy větší část družstva zůstane a doplní se," říká předseda klubu Jiří Zemánek.

„Nový tým by měl být mladší, tudíž i perspektivnější a také ekonomicky úspornější. To ovšem neznamená, že nemůže hrát minimálně tak vysoko jako dosavadní sestava. Odcházejícím hráčkám každopádně děkujeme za odvedené služby a přejeme jim hodně úspěchů v další sezoně i celém životě,“ doplnil.

První posila je na světě

První posila přichází po osvědčené trase z nedalekého Sokola Šternberk, odkud už v průběhu uplynulé sezony posílily Olomouc současné opory Šepeľová, Slavíková a Herdová. Jejich staronovou spoluhráčkou se teď stává třiadvacetiletá blokařka Katarína Körmendyová, aktuálně reprezentující Slovensko ve Zlaté evropské lize.

Rodačka z malé vesnice Suchohrad začínala s volejbalem v nedalekých Malackách, odkud se přesunula do Nitry a potom do slovenského velkoklubu Slávia EU Bratislava. Svou první zahraniční zkušenost pak prodělala právě ve Šternberku, kde se brzy stala oporou. To ocenili i ve slovenské reprezentaci.

„Katarína patří k hráčkám, které kombinují vrcholový volejbal se studiem a ve Šternberku ukázala, že má ambice se sportovně posouvat dál. Vedle reprezentační pozvánky do letošní Golden European League přijala i naši klubovou nabídku a doplní tak blokařskou dvojici Moscická, Kneiflová," říká plný naděje kouč Vysokoškolaček Martin Hroch.

„Každá z těchto blokařek má jiné kvality. Katarína disponuje dynamikou výskoku a rychlostí úderu na smeči a dobrou četbou hry soupeře na bloku. To nám může být jedině ku prospěchu,“ dodal ještě olomoucký lodivod.