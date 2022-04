Nervózní úvod opanovali hosté z Brna, kteří postupně zvyšovali svůj náskok až na 14:21. Zdálo se být rozhodnuto, jenže domácí zejména díky podání Šepeľové vyrovnali na 22:22. To ale bylo ze strany Hanaček vše. Poslední tři výměny patřily Královu Poli a tím i celá sada v poměru 22:25.

Začátek druhého dějství byl sice vyrovnanější, o to razantnější však byl následný nástup hostů Vysokoškolačkám se nedařilo najít protizbraň na razantní a přesnou brněnskou hru a od stavu 8:16 už se v podstatě dohrávalo. Po výsledku 17:25 byly Brňanky už jen krůček od vyrovnání celé série.

Když se tým z jihomoravské metropole navíc ujal v úvodu třetí části opět vedení, vše nasvědčovalo rychlému konci zápasu. Hanačky ale dokázaly stav otočit a při servisu Štimacové šly samy utéct do trháku. Do koncovky vstupovaly oba celky těsně zaklesnuté do sebe. Nejprve z toho byly dva setboly pro Olomouc (24:23, 25:24), poté dokonce brněnský mečbol v podobě 25:26. Nakonec se ale díky výhře domácích 28:26 pokračovalo dál.

A domácí vybojovaná koncovka viditelně nakopla. Od prvních výměn čtvrtého setu měly domácí volejbalistky navrch, nenechaly se ničím rozhodit a v rychlém tempu spěly za srovnáním skóre. V závěru ještě pomohla svým podáním Šepeľová a po výsledku 25:17 se šlo do tiebreaku.

V něm to pak dlouho vypadalo, že Vysokoškolačky už v cestě do finále nic nezastaví. Před posledními výměnami měly opět výraznou výhodu. Za stavu 14:13 se dokonce dostaly k postupovému mečbolu. Ten však nevyužily a Královo Pole třemi body v řadě dotáhlo více než dvouhodinové drama do nejtěsnějšího vítězného konce.

„Zklamáním jsou pro mě první dva sety; nevím, jestli byly holky příliš nervózní, ale hlavou jako by byly někde jinde. Velký rozdíl byl na servisu a přihrávce, Brno nás tlačilo a nepustilo nás ke hře středem, kde jsme zdaleka neměli takovou úspěšnost jako v předchozích utkáních. Teď si musíme rychle vyčistit hlavy a zabojovat v Brně o finále," zakončil své hodnocení s nadějí v hlase Martin Hroch.

VK UP Olomouc - VK Královo Pole 2:3 (-22, -17, 26, 17, -14)

Stav série: 2:2.

Rozhodčí: Spáčil, Vachutka.

Čas: 135 minut.

Diváci: 800.

Olomouc: Herdová, Blancová, Tinklová, Šepeľová, Moscická, Silva. Libera: Slavíková, Kulová. Střídaly: Štimacová, Babićová, Kneiflová, Gambová. Trenér: Martin Hroch.

Královo Pole: Hrušecká, Borrerová, Bukovská, Koulisiani, Jelínková, Pavlíková. Libero: Digrinová. Střídaly: Kuníková, Judlová, Pavlicová, Veselá, Kamasová. Trenér: Richard Wiesner.