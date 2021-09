TJ Sokol Frýdek-Místek - VK UP Olomouc 0:3 (-20, -19, -14)

Od druhého dějství už převážila naše zkušenost, navíc domácí začali víc kazit. Jsem rád, že se do hry dostaly i mladé holky z lavičky, a samozřejmě mě těší vítězství ve třech setech. Dobrý vstup do sezony je hodně důležitý, čeká nás ale ještě strašně moc práce,“ uvědomuje si Martin Hroch.

„Frýdek-Místek na nás nastoupil s tím, že nemá co ztratit. Tlačil nás servisem, zatímco naše hra byla zpočátku hodně stereotypní. Teprve v půlce setu naše nahrávačka zpestřila hru a koncovku se nám naštěstí podařilo uhrát,“ popisoval Hroch.

Neměly to však úplně jednoduché, protože v prvním setu o svém vítězství rozhodly až v závěru, což zvýšilo sebevědomí svěřenkyň Martina Hrocha.

Volejbalistky VK UP Olomouc vyhrály ve Frýdku-Místku. Ilustrační foto | Foto: Deník / Pavel Netolička

Volejbalistky Univerzity Palackého Olomouc vstoupily do nové sezony na výbornou. Na palubovce Frýdku-Místku zvítězily jednoznačně 3:0.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.