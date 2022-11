Vítězný pokřik? Nepamatuju si ho. Vymyslíme nový, říká Zubřice Dlouhá

Proč úleva? Přes nelichotivou sérii šly Přerovanky do čtvrtečního utkání jako favoritky. V předešlých dvou duelech totiž dokázaly obrat o bod mistra a vicemistra minulé sezony, navíc předvedly výborné výkony pod vedením chorvatské posily Kovačičové, bulharské naděje Atanasovové i Američanky McClellanové na bloku.

„Vždycky to může být lepší, ale jsem šťastná za to, jak jsme hrály. Trvalo to, ale dočkaly jsme se. V létě jsem na sobě hodně pracovala stejně jako celý tým a myslím, že se nám to vyplácí,“ usmívala se Alicia McClellanová.

„Dnes excelentní výkon Alicii, to byl výkon v útoku i obraně do sestavy kola, už minule tam měla být. Klobouk dolů taky před Míšou Zatloukalovou, která to má strašně těžké, protože se pereme s tím, že zatím nemáme druhou nahrávačku,“ připomněl Radim Vlček a pochválil i stále se zlepšující libero Kulovou a vlastně všechny hráčky.

„Ostatní se přidaly. Jsme tým, řekneme si, kdo hrál dobře, kdo hůř, ale nerozdělujeme to. Chci abychom vyhrávali jako tým i s těmi, co jsou na střídačce a pomůžou,“ dodal kouč.

Pomohli diváci

Zubřice podobně jako v Prostějově ovládly první dva sety i za přispění výborných fanoušků. Pak ale přišel menší herní výpadek a snížení Šternberku. Tentokrát ale Přerovanky nic nenechaly náhodě a solidním výkonem ve čtvrtém dějství si došly pro triumf 3:1 na sety.

„Měli jsme soupeře na lopatě už ve třetím setu. Nehrajeme špatný volejbal, trápíme ty nejlepší, ale ještě se musíme naučit vyhrávat. Ustát tlak v hlavě není jednoduché,“ řekl Radim Vlček.

A co všechno přispělo k prvnímu triumfu po necelých 22 měsících?

„Zvládli jsme otočit první set, zvládli jsme koncovku druhého setu. Ustáli jsme to až na pár momentů na přihrávce,“ hodnotil přerovský lodivod.

„Šternberk se rval, neměly jsme to jednoduché, ale myslím, že jsme se semkly jako tým a to podle mě rozhodlo,“ řekla blokařka McClellanová.

„Pomohli nám fantastičtí fanoušci. Jsem rád, že tady na ženský volejbal chodí tolik lidí, myslím, že v Česku snad nejvíc,“ pochválil Vlček stovky diváků, někteří z nich si z přerovské haly odnesli i hodnotné ceny z tomboly. „Doufám, že naše výkony přiláká ještě víc lidí, nějaká místa tu ještě byla,“ usmál se trenér.

Na druhé straně převládalo zklamání, přesto trenér Jan Drešl našel na šternberském výkonu pozitiva.

„Myslím, že jsme předváděli dobrý volejbal. Byla spousta krásných výměn a obran na obou stranách. Ještě trochu improvizujeme, než dorazí blokařky. Ty, co je zaskakují, se snaží maximálně, ale je vidět, že nemají tolik zkušeností. Přesto musím celý tým pochválit,“ řekl kouč Šternberku.

Zubřice budou chtít na triumf navázat v sobotu opět doma, kdy hostí od 19 hodin brněnské Šelmy. Šternberk zajíždí na palubovku vicemistra z Králova Pole.

Volejbal Přerov – TJ Sokol Šternberk 3:1 (21, 23, -20, 20)

Přerov: Atanasovová, McClellanová, Zatloukalová, Lazárková, Dlouhá, Kovačičová, libero Kulová. Střídaly: Köhlerová, Hůsková, Horská, Baláková. Trenér: Vlček.

Šternberk: Ramajová, N. Látalová, Kořínková, Kochetkova, Weidenthalerová, Z. Látalová, libero Chaloupková. Střídala: Vyjídáková. Trenér: Drešl.