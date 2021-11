Zápas CEV Cupu na severní hranici Bosny s Chorvatskem začal vzájemným oťukáváním obou soupeřů. Rozhodnout musela až koncovka setu, kterou pro sebe získaly Olomoučanky a ujaly se vedení 25:23.

Univerzitu náskok jednoho setu uklidnil a ve druhém dějství začala soupeři rychle bodově utíkat. To se dařilo až do stavu 20:13. Jenže potom polevily. Naštěstí se pro ně se opakoval scénář z koncovky první sady - opět dva závěrečné body pro VK UP a po shodném výsledku 25:23 stav 2:0.

„Na začátku bylo vidět, že domácí jsou nervóznější, protože o nás měli méně informací. My jsme byli dobře připraveni i díky dvěma zápasům Brčka v předkole Ligy mistryň, které jsme si dopředu nastudovali. Podařilo se nám získat první dva sety, ale v závěru toho druhého jsme soupeře nechali trestuhodně rozehrát, když nám odešla přihrávka a hra z kůlů,“ hodnotil trenér Olomouce Martin Hroch.

Domácí tým už se ale rozehrál a přišel jeho nápor ve třetím dějství, které ovládl jasně 25:18 a snížil na 1:2.

„Vymstilo se nám, že jsme soupeřky pustily do hry, proto jsme set ztratili,“ litoval Hroch.

Do čtvrtého setu poslal olomoucký trenér Martin Hroch zkušenou nahrávačku Tinklovou a změněný styl vysokoškolaček na domácí platil. Tentokrát měli bodově navrch hosté a po výhře 25:21 si do odvety vezou nadějný výsledek 3:1.

„V bouřlivé atmosféře viděli diváci zajímavý a napínavý zápas se spoustou pěkných výměn. Máme výhru 3:1, která je do odvety velmi slibná. Nesmíme však protivníka v žádném případě podcenit. Je to velmi houževnatý tým, který je po dlouhé roky hegemonem Bosny a Hercegoviny a sbírá nejlepší hráčky z celé země,“ řekl kouč Univerzity Palackého.

Odvetný duel úvodního kola CEV Cupu se uskuteční ve středu 24. listopadu od 17 hodin v Olomouci. Ještě předtím ale vysokoškolačky odehrají v sobotu 20. listopadu rovněž od pěti odpoledne zápas 14. extraligového kola v Praze na Olympu.

ŽOK Bimal-Jedinstvo Brčko - VK UP Olomouc 1:3 (-23, -23, 18, -21)

Rozhodčí: Bardić (Chorv.), Ivanov (Bul.)

Čas: 105 minut

Diváků: 250

Brčko: Hadžićová, Radovicová, Gajióvá, Kenjalová, Biberdzicová, Dragutinovicová, libera Omerhodžićová, Albijanićová. Střídaly: Dragovicová, Glibićová, Vukojeová.

Olomouc: Moscická, Štimacová, Šepeľová, Blancová, Babićová, Silva, libero Gambová. Střídaly: Kneiflová, Tinklová.