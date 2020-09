„Brečela jsem od začátku, co holky začaly zpívat. A chce se mi i teď, když o tom mluvím,“ popisovala své emoce Lucie Rašková. „Bylo to prostě krásné.“

Věděla jste, že pro vás mají bývalé spoluhráčky po zápase nachystanou písničku, ve které mimo jiné zpívají, že jste v brance zeď?

Nevěděla, myslela jsem, že to předáním kytky končí a že je to vše. Tohle jsem nečekala.

Vysoké vítězství nad silnou Šaľou tedy bylo taky pro vás?

(smích) Říkám si, že to asi fakt bylo kvůli tomu, protože kdyby se prohrálo, tak by to bylo horší, kdyby se zpívala taková písnička (usmívá se). Všechno to sedlo, všechno je tak, jak má být.

Jaké byly vlastně důvody konce vaší házenkářské kariéry?

Bylo toho víc. Zdraví, psychika, únava a trošku i věk. Navíc s přítelem opravujeme domeček v Zubří, takže to bude stěhování. Už jsem si prostě chtěla odpočinout a mít klid.

Jak se vám odchází z takového kolektivu?

Já odcházím, ale neodcházím, holky budu vídat dál.

Čeká vás nějaká funkce v klubu?

Pokud se neodstěhuji brzo, tak bych mohla trénovat menší brankářky. Bylo mi to nabízeno, akorát já teď mám ráda ten svůj klid a pohodu (usmívá se). Potřebuji to ještě všechno pořádně promyslet.

Jaký se vám vybaví nejsilnější zážitek z kariéry v Zoře Olomouc?

Je toho opravdu hodně, ale vybavuji si, když nás trénoval pan Bělka a vyhráli jsme třetí místo v zápase na půdě Ostravy. To asi bylo nejvíc.

Bude po zápase následovat ještě rozlučková party?

Nic jsme neplánovaly, protože když se něco plánuje, tak to nikdy nedopadne podle představ. Ale myslím, že to všechno bude spontánní. Něco menšího jsem holkám nechala donést do šatny.

DHK Zora Olomouc – HK Slovan Duslo Šaľa 31:23 (19:11)

Rozhodčí: Horáček, Novotný. 7m hody: 3/2 – 7/7. Vyloučení: 6 – 4. Diváci: 130.

Olomouc: Polášková Haládíková – Závišková, Trumpešová, Závišková 5/2, Kapsová 5, Jansová 3, Sovová, Protivánková, Kašpárková 3, Přikrylová 1, Krajčovičová 2, Gajdošíková 3, Řezníčková, T. Fryčáková 5, Možíšová, Kubáčková 4. Trenér: Libor Malínek.

Šaľa: Novotná, Furgaláková – Takáčová 1, Rácková, Špendlová, Königová 3, Pócsiková 9/7, Ščipová, Matušincová 5, Ušiaková, Tulipovánová 2, Nėmethová 3, Vargová, Varjassiová. Trenér: Peter Pčola.