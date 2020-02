„Jsem velice rád, že se tento tradiční projekt drží od roku 2000 bez toho, aby byla řada přerušena,“ prohlásil hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

„Sportovců, ale i trenérů si velmi vážíme nejen pro jejich aktivitu, ale i pro zviditelňování našeho kraje, protože pro něj dělají skutečně hodně,“ řekl.

Za místo slavnostního ceremoniálu byl tentokrát vybrán Přerov. A to z jasných důvodu. „Protože máme v Přerově hodně sportovců na velice solidní úrovni. Také chceme místa konání slavnostního večera častěji měnit,“ konstatoval hejtman Okleštěk.

Kteří sportovci se mohou objevit v nominaci? „Stěžejní jsou dvě kritéria – výkon dosažený v příslušném kalendářním roce a příslušnost ke klubu nebo kolektivu registrovaném v Olomouckém kraji,“ uvedl David Lenz z pořadatelské společnosti TK PLUS.

PĚTADVACET KANDIDÁTŮ

Nominace hlavní kategorie nejlepší sportovec čítá 25 jmen. Mezi favority bezesporu patří olomoucká teniska Karolína Muchová, která v loňském roce před svým přestupem do I. ČLTK Praha patřila ještě přerovskému tenisovému klubu, Romana Labounková, mistryně světa ve fourcrossu, nebo basketbalista Lukáš Palyza.

Oceněni na slavnostním večeru 27. února budou kromě jednotlivců také týmy, a to v dospělé i juniorské kategorii. Opomenuti nebudou ani trenéři či handicapovaní. Zvláštními kategoriemi jsou pak Čestná cena a Cena Olomouckého kraje.

Nominace v hlavní kategorii:

Babor Daniel (SKC TUFO PARDUS Prostějov, cyklistika)

Čiklová Dominika (Dukla Olomouc, box)

Dimovová Barbora (TK VS Litovel, kanoistika)

Hlahůlek Michal (Lukostřelba Prostějov)

Hricová Klára (SK UP Olomouc, kanoistika)

Jurka Jakub (Dukla Olomouc, šerm)

Kalvach Lukáš (Sigma Olomouc, fotbal)

Knotek Jan, Lukáš Jan (HC Olomouc, hokej)

Král Vojtěch (SK Severka Šumperk, orientační běh)

Kristek Václav (SK UP Olomouc, kanoistika)

Labounková Romana (Bikrosklub Jeseník, horská kola)

Muchová Karolína (TK PRECHEZA Přerov, tenis)

Müller Robert (TJ Zlaté Hory, karate)

Palyza Lukáš (BK Olomoucko, basketbal)

Polakovič Pavel (Dukla Olomouc, box)

Sklenka Jakub (ASO Dukla Prostějov, parašutismus)

Rauchfus Marek (Cykloteam Kolárna, horská kola)

Sládečková Barbora (KSP Olomouc, ploutvové plavání)

Slepica Karel (SK UP Olomouc – kanoistika)

Straško Marián (MGC Olomouc, dráhový golf)

Škaloud Ondřej (MGC Olomouc, dráhový golf)

Šmoldas Michal (TJ VS Litovel, kanoistika)

Zmrzlý Ondřej (SK Sigma Olomouc, fotbal)

Žálčík Lukáš (LHK Jestřábi Prostějov, hokej)