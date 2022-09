Ta hovoří o tom, že byste měli mít na hřišti tričko s límečkem, takzvané polo. Na barvě či střihu ovšem nesejde, o značce samozřejmě ani nemluvě. V teplejším počasí na sebe stačí navléci šortky, pokud možno delší, až ke kolenům.

Dámy mohou mít tričko bez rukávů a buď sukni, nebo také šortky, pokud je ještě trochu chladněji, pak se prostě oblečte, jako byste si šli třeba zaběhat.

Myslete ale opravdu na pohodlí, v tlustém svetru nebo pěti vrstvách oblečení se golfový švih provádí dost nešikovně.

K tomu obuv s pevnou patou, ideálně opět takovou, ve které zvládnete ujít bez problémů aspoň pár kilometrů a nesveze se vám noha při postoji v každém mírnějším svahu.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Lubomír Stehlík

Hole: začátečníkům stačí dvě

Dostáváme se k tomu, jaké na golf potřebujete nářadí. V první řadě jsou to samozřejmě hole. Ty golfové se dělí do tří kategorií podle toho, jakou ránu s nimi plánujete zahrát. Na ty nejdelší se používají takzvaná dřeva nebo hybridy: dnes už se nevyrábí opravdu ze dřeva jako dřív, ale pojmenování přetrvalo. Jsou to ty nejdelší hole s menší či větší „bambulí“ na konci.

KAM NA GOLF? Podrobný přehled hřišť

Tip pro začátečníky: sice se s nimi dobře trefuje míček (pro tyhle hole jej obvykle máte postaven na podložce zvané „týčko“, takže leží o něco výš než na zemi), nicméně kvůli jejich délce bývá pro nováčky problém takový švih správně ukočírovat. Jako úplní začátečníci s nimi tedy s největší pravděpodobností hrát nebudete a váš trenér nebo rádce vám vnutí do ruky spíše takzvaná železa.

Tyhle hole asi znáte z televize nejlépe, protože se s nimi hraje nejčastěji. Připomínají zmenšenou hokejku a pomyslnou čepel mají z kovu či slitiny, odtud jejich pojmenování.

Podobně jako dřeva se číslují a čím menší číslo, tím s takovou holí zahrajete delší ránu. Železa bývají obvykle od šestky (nejdelší rána) po devítku (nejkratší) a k tomu jsou ještě dvě nejkratší hole, takzvané wedge.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Úplně poslední holí, kterou musí mít každý golfista na hřišti s sebou, je putter. S tím dohráváte míček do jamky v jejím bezprostředním okolí a je to hůl, která je velmi podobná těm, které nejspíš znáte z minigolfu.

Pokud vás vylekalo, kolik holí se při golfu používá (každý hráč jich může mít až čtrnáct), neděste se. Jako začátečníci dokonale vystačíte se dvěma železy, kupříkladu sedmičkou a devítkou pro delší a kratší rány, a putterem. A tyhle tři hole vám opravdu všude rádi zapůjčí.

Dejte si ale pozor, jestli budete golfové hole držet na levou nebo pravou stranu, v tom je pochopitelně rozdíl – a zdaleka neplatí, že kdo je pravák, hraje napravo. Je to podobné jako v hokeji a často platí, že na kterou stranu jste zvyklí případně držet hokejku, bude fungovat i v golfu. Ideálně to ale s vámi ověří trenér nebo někdo, kdo golfu trochu rozumí.

Golf je krásná hra opředená mýty. Jak na něj?

Rukavice: do začátku netřeba

S tím souvisí rukavice: golfoví praváci ji nosí trochu paradoxně na levé ruce a leváci naopak, nicméně pro úplné začátky ji potřebovat nebudete. Zkušenější golfisté samozřejmě mají na své hole také tašku, které se říká bag, a k němu golfový vozík. Tyhle propriety si ale pořídíte spíš až časem podle toho, zda vás hraní golfu opravdu chytí.

Řekněme, že už se tak stalo a rozhlížíte se po výbavě. Kolik za ni zaplatíte? Je to stejné jako u cyklistů nebo třeba lyžařů.

Pochopitelně si můžete pořídit vybavení za desítky nebo klidně i stovky tisíc, ale skromnější golfisté se s kompletní sadou nových holí, bagem a vozíkem bez problémů vejdou do deseti tisíc korun - a na kvalitě hry to jako rekreační golfisté ani nepoznáte.

A pokud chcete opravdu ušetřit, najdete spoustu internetových bazarů, kde se dá sada holí pořídit třeba za tisícovku i levněji. Jen pozor na to, aby byly na tu správnou stranu…

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Radim Havlík

Míče: od 15 korun a raději víc

Co zbývá? Golfové míče. V první řadě počítejte s tím, že jich na hru budete potřebovat víc, a určitě se nevyplatí vyrazit na hřiště s jedním, protože by vaše kolo mohlo skončit hodně rychle.

Míče se zkrátka ztrácejí, ať už ve vysoké trávě nebo třeba vodních překážkách, a s jediným obejdou osmnáct jamek jen zkušenější golfisté.

Dobrou zprávou je, že levnější golfové míčky seženete za patnáct či dvacet korun na kus, na většině hřišť vám navíc nabídnou ke koupi i ty hrané, jejichž cena je ještě nižší. Jakmile pak získáte herní praxi, klidně už si můžete za míče připlatit – a třeba si i vybírat podle značek a barev…

KAM NA GOLF? Podrobný přehled hřišť