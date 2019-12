Zatímco svěřenky prostějovského trenéra Lubomíra Petráše mají reálnou šanci na postup do osmifinále, úřadující české mistryně z Olomouce mohou v bitvě s italským superfavoritem jen překvapit.

Olomouc na horké půdě italského velkoklubu Busto Arsizio neuhrála ani set a šance na postup příliš velké nemá.

„I když to podle výsledku tak nevypadá, tak herně to rozhodně žádný propadák nebyl,“ řekl k úvodní porážce 0:3 trenér VK UP Olomouc Petr Zapletal.

„Potvrdily jsme si, že italská liga je opravdu jednou z nejlepších na světě. Náš výkon jde ale posunout dál,“ věří olomoucká smečařka Martina Michalíková.

Ani nevýhodná pozice před domácí odvetou však nic nemění na faktu, že se hanácký celek před vlastními fanoušky popere o co nejlepší výsledek.

Pokud chtějí volejbalistky z Hané pomýšlet na zázrak v podobně postupu přes hvězdné Italky, musejí vyhrát 3:0 nebo 3:1 a následně i Zlatý set.

Volejbalový svátek vypukne ve Sportovní hale Univerzity Palackého ve čtvrtek v 18 hodin a přímým přenosem jej vysílá ČT sport.