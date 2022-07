„Za svůj největší životní úspěch jednoznačně považuji svou dceru. No a ve sportu je to pro mě asi ukrajinský titul z roku 2010, Kosovský pohár z roku 2021 a druhá místa v loňské sezoně. Podle mě ale stříbro není o nic méně významné než zlato,“ dodává s úsměvem.

Šternberští funkcionáři staví pro příští sezonu velice mladý tým, a tudíž je jasné, že by třicetiletá Ukrajinka měla patřit mezi ty nejzkušenější hráčky. Ona se však této roli rozhodně nevyhýbá. Naopak s ní počítá. „Nebude to pro mě poprvé, kdy budu v týmu patřit k těm nejzkušenějším hráčkám, a proto myslím, že to zvládnu. Třeba i jako kapitánka, pokud mě touto rolí trenér pověří,“ hlásí sebevědomě.

Pro Deninovou se bude v rámci kariéry jednat o českou premiéru. Dle svých slov se ale připravuje, aby nepřicházela úplně do neznáma. „Těším se moc. Sledovala jsem mládežnický tým české reprezentace a také mužský národní výběr České republiky - mimochodem gratuluji k úspěchu. Určitě mám v plánu se podívat také na zápasy našeho šternberského týmu,“ říká.

A jaká jsou její očekávání před nástupem do nového působiště? „Očekávám zajímavou sezonu, nadějné hráčky a sympatický tým. Věřím, že to tak i bude. Nový tým, to je vždycky nová energie, nové emoce, nové známosti, noví kamarádi a také určité dobrodružství jak v zápasech, tak na tréninku. Jsem zvědavá a moc se na to všechno těším,“ uzavřela Inna Deninová.