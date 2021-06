Spokojeni s úvodními mači mohou být v Prostějově, který začne sezonu se Šternberkem a následně zajíždí do Ostravy. Poté ale už přijdou na řadu podle výsledků z minulého ročníku těžší kalibry. Doma Olymp Praha, venku Liberec a doma Šelmy Brno.

„Je to jen los, nemá smysl jej přehnaně řešit. Stejně se postupně utkáme se všemi,“ zůstal klidný staronový hlavní trenér Prostějova Miroslav Čada.

Rovněž pro VK UP Olomouc vypadají první zápasy papírově snadněji. První těžká zkouška by pro svěřenkyně Martina Hrocha měla přijít až v pátém kole. Do té doby by alespoň na papíře měly být favoritkami.

Nemilosrdný pak byl los pro Přerov. Tamní volejbalistky hned první kolo změří síly s obhájkyněmi titulu z Dukly Liberec, ve druhé přivítají právě Univerzitní celek a ve třetím pak pojedou na Šelmy do Brna.

Všichni si ale hlavně přejí to, aby se tentokrát sezona odehrála bez jakýchkoliv komplikací a škrtů. V minulé sezoně se totiž nejprve nehrála nadstavba a následně se nedohrálo ani play-off. „Věříme, že nastavená covid pravidla budou dobře fungovat a odehrajeme kompletní soutěž bez rušení zápasů,“ řekl pro klubový web Čada.

Během ledna a února na základní část naváže devítikolová nadstavba, v níž na sebe všech deset týmů narazí jednokolově každý s každým. Osm nejlepších postoupí do březnových a dubnových vyřazovacích bojů.

„V minulé sezoně jsme čekali lepší výsledek. V té následující chceme výš. Posílili jsme o kvalitní hráčky kádr a návratem Mirka Čady na post kouče i realizační tým. Věříme, že bychom se mohli pohybovat okolo páté pozice. A pokud se podaří dobře načasovat formu, tak trápit i papírově silnější soupeře,“ uvedl předseda správní rady Prostějova Petr Chytil.

Rozlosování základní části UNIQA extraligy žen ČR 2021/22

1. KOLO (sobota 25. září)

VK Prostějov – TJ Sokol Šternberk, VK Dukla Liberec – Volejbal Přerov, VK Šelmy Brno – PVK Olymp Praha, VK Královo Pole Brno – TJ Ostrava, TJ Sokol Frýdek-Místek – VK UP Olomouc.

2. KOLO (čtvrtek 30. září)

Ostrava – Prostějov, Přerov – Olomouc, Šternberk – Frýdek-Místek, Olymp Praha – KP Brno, Liberec – Šelmy Brno.

3. KOLO (sobota 2. října)

Prostějov – Olymp Praha, Šelmy Brno – Přerov, KP Brno – Liberec, Frýdek-Místek – Ostrava, Olomouc – Šternberk.

4. KOLO (čtvrtek 7. října)

Liberec – Prostějov, Přerov – Šternberk, Ostrava – Olomouc, Olymp Praha – Frýdek-Místek, Šelmy Brno – KP Brno.

5. KOLO (sobota 9. října)

Prostějov – Šelmy Brno, KP Brno – Přerov, Frýdek-Místek – Liberec, Olomouc – Olymp Praha, Šternberk – Ostrava.

6. KOLO (čtvrtek 14. října)

KP Brno – Prostějov, Přerov – Ostrava, Olymp Praha – Šternberk, Liberec – Olomouc, Šelmy Brno – Frýdek-Místek.

7. KOLO (sobota 16. října)

Prostějov – Přerov, Frýdek-Místek – KP Brno, Olomouc – Šelmy Brno, Šternberk – Liberec, Ostrava – Olymp Praha.

8. KOLO (sobota 23. října)

Prostějov – Frýdek-Místek, Přerov – Olymp Praha, Liberec – Ostrava, Šelmy Brno – Šternberk, KP Brno – Olomouc.

9. KOLO (čtvrtek 28. října)

Olomouc – Prostějov, Frýdek-Místek – Přerov, Šternberk – KP Brno, Ostrava – Šelmy Brno, Olymp Praha – Liberec.

10. KOLO (sobota 30. října)

Šternberk – Prostějov, Přerov – Liberec, Olymp Praha – Šelmy Brno, Ostrava – KP Brno, Olomouc – Frýdek-Místek.

11. KOLO (sobota 6. listopadu)

Prostějov – Ostrava, Olomouc – Přerov, Frýdek-Místek – Šternberk, KP Brno – Olymp Praha, Šelmy Brno – Liberec.

12. KOLO (čtvrtek 11. listopadu)

Olymp Praha – Prostějov, Přerov – Šelmy Brno, Liberec – KP Brno, Ostrava – Frýdek-Místek, Šternberk – Olomouc.

13. KOLO (sobota 13. listopadu)

Prostějov – Liberec, Šternberk – Přerov, Olomouc – Ostrava, Frýdek-Místek – Olymp Praha, KP Brno – Šelmy Brno.

14. KOLO (sobota 20. listopadu)

Šelmy Brno – Prostějov, Přerov – KP Brno, Liberec – Frýdek-Místek, Olymp Praha – Olomouc, Ostrava – Šternberk.

15. KOLO (sobota 27. listopadu)

Prostějov – KP Brno, Ostrava – Přerov, Šternberk – Olymp Praha, Olomouc – Liberec, Frýdek-Místek – Šelmy Brno.

16. KOLO (sobota 4. prosince)

Přerov – Prostějov, KP Brno – Frýdek-Místek, Šelmy Brno – Olomouc, Liberec – Šternberk, Olymp Praha – Ostrava.

17. KOLO (sobota 11. prosince)

Frýdek-Místek – Prostějov, Olymp Praha – Přerov, Ostrava – Liberec, Šternberk – Šelmy Brno, Olomouc – KP Brno.

18. KOLO (sobota 18. prosince)

Prostějov – Olomouc, Přerov – Frýdek-Místek, KP Brno – Šternberk, Šelmy Brno – Ostrava, Liberec – Olymp Praha.