„Rádi bychom se podívali do dalších pohárových kol a nejméně obhájili minulé osmifinále, ale víme, že to není vůbec jednoduchý úkol. Každopádně už naše pravidelná účast v evropských pohárech je velkou pozitivní reprezentací města, Olomouckého kraje i Univerzity Palackého. Zejména v dnešní nelehké době není finančně velmi náročná evropská pouť vůbec samozřejmostí, řada klubů se jí zříká předem. Já ale věřím, že nás v tom naši partneři nenechají samotné a ocení to, stejně jako naši fanoušci,“ je přesvědčen předseda VK UP Jiří Zemánek.

Každé střetnutí s francouzskými protivníky je svátkem pro hlavního kouče Olomoučanek Martina Hrocha, který právě v zemi galského kohouta dlouho úspěšně působil jako hráč i trenér. Tamní klubovou scénu má tedy velmi dobře zmapovanou.

„Klub Terville -Florange se natrvalo usadil v nejvyšší soutěži teprve před pěti lety. Loňská sezona jim perfektně vyšla, zastavil je až v semifinále play-off pozdější mistr Le Cannet. Klubu se sice nepodařilo udržet opory, letos je tým poskládaný trochu jinak, ale jeho výsledky dokazují, že má stále kvalitu. Jejich hra je založená na stabilní přihrávce, ze které těží dlouholetá slovenská reprezentační nahrávačka Koseková. Díky dobrému příjmu hra vyniká pestrostí, je vidět snaha o moderní rychlý volejbal. Kromě hráček francouzské národnosti se můžeme těšit na maďarskou reprezentační smečařku, tři Američanky a kanadskou blokařku,“ sype z rukávu údaje o soupeři Martin Hroch.

FOTO: Vítězná série skončila. Vysokoškolačky nestačily na ukrajinské mistryně

A jak vidí olomoucký kormidelník postupové šance svého družstva? „Bez toho, abych se díval do sázkových kanceláří, to vidím lehce ve prospěch soupeře, odhadem 60:40. Víme, jaká je jejich kvalita, ale také víme, čeho jsme schopni my a kam směřujeme. Rozhodně nebude proti nám stát podobná zeď jako vloni v podobě Le Cannet. Moje přání je zahrát si v lednu v dalším kole proti tureckému velkoklubu THY Istanbul. Děláme vše pro to, aby se to povedlo,“ hlásí odhodlaně trenér VK UP s tím, že jeho výběr by měl být pro pohárové klání i přes určité zdravotní problémy v posledních týdnech kompletní.

A před prvním kolem CEV Cupu se neobává ani toho, že jeho tým má méně výhodný los s prvním utkáním doma a odvetou venku. „Samozřejmě to nahrává spíše soupeři v tom, že případný rozhodující zlatý set by se hrál ve Francii. Ale z loňského čtvrtfinále Českého poháru proti Prostějovu víme, že míč je kulatý. Tehdy jsme prohráli doma a po vítězství venku stejným poměrem nás právě zlatý set posunul do Final Four. Je to pohár a my věříme,“ burcuje svůj výběr a všechny fanoušky olomoucký kouč.

Odveta úvodního kola hlavní fáze Poháru CEV se uskuteční v lotrinském městě Terville-Florange ve středu 21. prosince od 19.30 hodin.

Autor: Tisková zpráva

