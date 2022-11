Druhé dějství bylo vyrovnané až do stavu 17:17, do té doby si mírný náskok dokonce držely domácí volejbalistky. Pak se ale dostala na servis ostravská kapitánka a exšternberská Sandra Skřivanová a rázem to bylo 17:20. Hosté už svou šanci nepustili a po výsledku 21:25 vedli 2:0.

Jenže zlepšená hra Sokola pokračovala i ve třetí sadě. Domácí se při podání nahrávačky Truksové dostali do vedení 5:0, náskok si drželi i nadále (18:11, 22:14) a díky výhře 25:15 snížili.

Zubřice okradly dalšího favorita extraligy! S Olomoucí rozhodovaly milimetry

Čtvrtý set byl ovšem pro domácí tým pohromou. Soupeřkám se dařilo především na podání (0:8, 1:11, 5:23) a výsledkem byla katastrofická prohra 7:25 a celkově 1:3.

„Přijeli jsme do Šternberka s cílem získat tři body, což se nám povedlo. Hráli jsme zodpovědně v obraně, ale ve třetím setu jsme nepochopitelně polevili. Mysleli jsme si, že je utkání naše a soupeře jsme podcenili. Posledním setem jsme se však vrátili do zápasu, domácí jsme deklasovali, protože jsme dobře servírovali a ubránili jsme jejich klíčovou hráčku,“ konstatoval trenér Ostravy Zdeněk Pommer.

„Rozhodli jsme se posílit útok naším liberem. Na této pozici nás nezklamala, ale na příjmu jsme měli problémy. Podařil se nám třetí set, kdy jsme byli úspěšní na servisu a body jsme získávali i z útoku. Ve čtvrtém setu se karta obrátila, dařilo se soupeřkám a nám se nepovedlo na jejich hru reagovat,“ uznal kouč Sokola Jan Drešl.

FOTO: Uničov sahal po skalpu lídra. O obrat přišel v poslední minutě

Další šanci na zisk ligových bodů budou mít Šternberanky v sobotu 26. listopadu. Nečeká je ale nic snadného. V rámci 13. kola nejvyšší soutěže se Sokol představí od 17 hodin v Olomouci.

TJ Sokol Šternberk - TJ Ostrava 1:3 (-12, -21, 15, -7)

Rozhodčí: Trumpeš, Olt. Čas: 88 minut. Diváků: 95.

Šternberk: Truksová, Weidenthalerová, Kořínková, N. Látalová, Chaloupková, Z. Látalová, libero Pjantkovská. Střídala: Kočetková

Ostrava: Chládková, Kašparová, Buviničová, Hadáčková, Skřivanová, Dabrowská, libera Jančová, Tobiášová. Střídaly: Jasečková, Vytisková, Jedličková, Bauerová