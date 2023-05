V nejkratším možném termínu potvrdily volejbalistky Sokola Šternberk svou extraligovou příslušnost i pro příští soutěžní ročník. V ošidné baráži s vyzyvatelem z první ligy zdolaly Tatran Střešovice 3:0 na zápasy, když poslední duel v Praze ovládly stejným poměrem a mezi domácí elitou tak budou pokračovat i nadále.

Volejbalistky Šternberka | Foto: Zdroj: FB účet Volejbalový klub - TJ Sokol Šternberk

Zatímco první dvě utkání na Moravě přinesla vcelku dramatickou a napínavou podívanou s vyrovnanými sety a otevřenými koncovkami, první a nakonec i poslední odveta v pražské čtvrti Střešovice byla ve znamení naprosté šternberské dominance. Vyrovnaný byl pouze úvod prvního setu, ale i v něm Sokol poměrně rychle získal uklidňující náskok, vyhrál jej jasně 25:17 a v dalších dvou sadách už domácím volejbalistkám vůbec nic nedovolil. Zasloužené vítězství hostů 3:0 se zrodilo po necelé hodině hry.

„Před cestou do Prahy jsme se intenzivně připravovali na společných trénincích s hráčkami Olomouce, což našemu mladému týmu hodně pomohlo. Naším cílem bylo ukončit sérii co nejdříve, sice jsme měli trochu nervóznější začátek, ale pak jsme bodově odskočili a dál už to bylo jednoznačné," říkal po zápase spokojený šternberský kouč Jan Drešl.

„Holky podaly vynikající výkon, byla to precizní práce celého týmu. Skvělé bylo i to, že nás přijeli povzbudit naši fanoušci s bubny, i díky nim měl zápas výbornou atmosféru a moc jim děkujeme,“ dodal ještě na úplný závěr.

TJ Tatran Střešovice - TJ Sokol Šternberk 0:3 (-17, -9, -10)

Rozhodčí: Marschner, Olt.

Čas: 57 minut.

Diváci: 50.

Konečný stav série: 0:3.

Střešovice: Štindlová, Čičelová, Blažek-Černianská, Červenková, Křišťanová, Bendlová. Libera: Chadimová, Smolová. Střídaly: Voldřichová, Čermáková, Ceznerová, Poláčková, Cuřínová. Trenér: Vlastimil Novotný.

Šternberk: Truksová, Deninová, Kořínková, N. Látalová, Heilbornová, Pjantkovská. Libero: Chaloupková. Střídala: Z. Látalová. Trenér: Jan Drešl