„Oba týmy začaly dost nervózně, bylo poznat, že se jedná o souboj předposledního s posledním. Nám se přesto podařilo hned na začátku prvního setu jít do vedení a vcelku bez potíží jsme si to uhráli,“ řekl po zápase Šternberský kouč Jan Drešl.

Domácí tým měl skutečně skvělý vstup do utkání. Po sérii pěti servisů Lazárkové se ujal vedení 6:2, na což hostující hráčky dokázaly ještě zareagovat a snížit na rozdíl jediného bodu. Vzápětí ale náskok Sokola začal opět narůstat a po výsledku 25:17 se Šternberk vcelku v poklidu dostal do vedení 1:0.

Ve druhém dějství byl naopak od počátku aktivnější Přerov. Domácí hráčky ale dokázaly několikrát úspěšně kontrovat a těsně před koncovkou smazaly i přerovský tříbodový náskok. Od stavu 22:22 jim pak patřily poslední tři výměny a zvítězily tak 25:22.

„Ve druhé sadě už holky bohužel trochu polevily a Přerov toho hned dokázal využít. Naštěstí nás na útoku a servisu podržela Nikola Látalová a dokázali jsme to otočit,“ oddechl si vůdce šternberské lavičky.

Třetí část zápasu zahájil lépe Šternberk, který v jeho průběhu vedl již o šest bodů. Na to ale Přerov dokázal rychle zareagovat a srovnat na 19:19. Koncovka pak přinesla drama s přetahovanou o každý bod. První dva setboly si vypracovali a vzápětí promarnili hosté, po nich měly výhodu mečbolu pětkrát domácí hráčky, ale teprve šestou šanci dokázaly proměnit v konečné vítězství 32:30. Šternberanky si tak připsaly důležité tři body za vítězství bez ztráty kytičky.

„Ve třetím setu se už holky asi viděly doma. Soupeř ale srovnal a bylo z toho drama, ve kterém jsme měli více štěstí. Jsem rád, že se holky otřepaly z předchozího nevydařeného utkání v Brně, teď už se musíme soustředit na další kola,“ uzavřel Jan Drešl.

„Vyhrál tým důraznější v útoku, s lepšími smečařkami a kvalitnějším servisem. My jsme svou taktiku dokázali držet jen místy. Ve třetím setu jsme už sice hráli to, co jsme chtěli po celý zápas, ale i tak to na výhru nestačilo. Gratuluji vítězkám,“ zhodnotil zápas ze svého pohledu i přerovský kouč Radim Vlček.

V pátek 25. února čeká Šternberanky v předehrávce 25. kola pravděpodobně rozhodující souboj o poslední volné místo v osmičce zajišťující play-off. V domácí hale se střetnou s aktuálně devátým Frýdkem-Místkem. Přerov se o den později utká s druhým Královým Polem.

TJ Sokol Šternberk - Volejbal Přerov 3:0 (-17, -22, -30)

Rozhodčí: Peloušek, Ištvanech. Čas: 82 minut. Diváků: 100.

Šternberk: Ramajová, Lazárková, Kamidinová, N. Látalová, Z. Látalová, Körmendyová, libero Vyjídáková. Střídala: Kořínková. Trenér: Jan Drešl.

Přerov: L. Zatloukalová, Šrámková, Dlouhá, Baláková, Semerádová, McClellanová, libero Kulová. Střídaly: Hůsková, M. Zatloukalová, Daňková. Trenér: Radim Vlček.