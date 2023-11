V dohrávaném duelu 6. kola extraligy volejbalistek se v Olomouci utkali sousedé v tabulce: šestá VK Šantovka pátá, oba do té doby se sedmi body. Hanačky v posledním kole prohrály v Liberci a Ostrava doma s Prostějovem. Na univerzitní palubovce však kraloval jen jeden tým - kromě druhého setu se Olomoučanky nedokázaly hostům vyrovnat téměř v ničem a tři body za vítězství 3:0 tak putují do Ostravy.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Michal Lakomý

Začátek zápasu vyšel nadmíru hostům, kteří při servisu kapitánky Skřivanové šli do vedení 5:0 a hned záhy tak přišel první timeout domácího kouče Drešla. První bod Olomouce však následoval až po smeči Artyshukové za stavu 0:7. Domácí celek se i nadále hledal na příjmu i v útoku, Ostrava dál navyšovala náskok (4:13, 8:17). V útoku se hosté opírali o zakončení Skřivanové, která nabídky týmu spolehlivě skládala. V závěru sice Hanačky (16:23) snížily, ale set už si Ostrava nedala vzít a získala ho za vítězství 25:16.

Ve druhé sadě začalo domácí družstvo lépe, při podání Farské a smečích Fedchukové vedlo 8:5. Ostrava srovnala poprvé na 10:10 a vedla za stavu 14:13. Závěr byl dramatický. Po smeči Artyshukové měla navrch Šantovka - 22:21. Hostující hráčky však prokázaly v koncovce lepší nervy a po smeči Hadáčkové vyhrály 25:23.

Ve třetím dějství domácí tým opakoval vstup z toho prvního a brzy prohrával 0:4 a 3:8. Univerzita ale nechtěla hosty nechat ujet a Artyshuková dávala čtyřmi esy z podání na 7:8, na což reagoval ostravský trenér oddechovým časem. A posléze přišel rozhodující únik TJ v tomto setu a nakonec i v celém utkání (11:16). Ostrava dovedla k vítězství i třetí set a vyhrála v Olomouci jasně 3:0.

„Měli jsme strach hrát, byl to od nás ustrašený výkon. Chyběla nám hlavně agresivita v útoku. Nedomlouvali jsme se také dobře na zpracování volných balonů. Na servisu jsme zase netlačili dostatečně. Z mého pohledu to byl dnes nekoncentrovaný výkon, utkání jsme odehráli jako by z povinnosti. Taktické pokyny z přípravy jsme neplnili, celkově jsem hodně nespokojený z dnešního výkonu," byl hodně kritický kouč Olomouce Jan Drešl.

Trenér Ostravy Zdeněk Pommer hodnotil zápas veseleji. „Jsme rádi za tři body, které jsme moc potřebovali. Dneska jsme soupeře zatlačili a moc jsme ho do hry nepustili. Pohlídali jsme si začátky setů, hlavně v tom prvním jsme měli výborný nástup. Zápas jsme měli pod kontrolou, nechtěli jsme dělat zbytečné chyby a darovat soupeři body, což se nám povedlo. Holky chci pochválit za komplexní výkon a věřím, že na něj navážeme v dalších zápasech.“

V sobotu 11. listopadu čeká Olomoučanky domácí ligový reparát, od 17 hodin budou hostit v derby tým Sokola Šternberk.

VK Šantovka Olomouc UP - TJ Ostrava 0:3 (-16, -23, -17)

Rozhodčí: Kovář, Činátl. Čas: 79 minut. Diváků: 300

Olomouc: Shevkeneková, Fedchuková, Nowaková, Artyshuková, Farská, Nečasová, libero Chaloupková. Střídaly: Šotkovská, Nečasová.

Ostrava: Hadáčková, Jakuškinová, Kojdová, Jedličková, Skřivanová, Jasečková, libero Slavíková. Střídaly: Kašparová, Mikelová.