První dva finálové body patřily Olympu, univerzita sice třemi získanými výměnami v řadě krátce převzala vedení, ale byly to Pražanky, které vládly v úvodu zápasu (4:8, 5:11).

Vysokoškolačky korigovaly (10:13), jenže následně to bylo zase 10:16. Obhájce trofeje odpověděl při podání Trnkové (14:16), poté snížil na rozdíl jediného míče (18:19) a díky bodu za stavu 23:23 si jako první vypracoval setbol. Neproměnil jej však, vzápětí si dvakrát za sebou vytvořily šanci na ukončení sady Pražanky a tu druhou využily - 25:27.

Na začátku druhého dějství se Olomoučanky pokoušely převzít iniciativu (3:1, 7:4), Olymp ale vždy reagoval vyrovnáním. A tak se do toho znovu opřel pražský tým (8:10, 11:16). Univerzita Palackého nebyla v této fázi duelu schopná si pořádně přihrát a poté dostat míč na zem a soupeř se postupně vzdaloval (13:21, 14:23). Nakonec z toho byla vysoká porážka 17:25 a hrozivý stav 0:2.

S vědomím poslední šance vtrhly vysokoškolačky do třetí části utkání (4:1, 7:3) a tentokrát si náskok vzít nenechaly. Ten naopak postupně narůstal (17:11, 21:12) a po výsledku 25:15 bylo sníženo na 1:2.

Nápor VK UP pokračoval i v úvodu čtvrtého setu (5:2, 10:5) a následovala dlouhá pasáž, kdy obě družstva úspěšně ztrátovala po jednom bodu. Až od stavu 16:12 přišly tři body Olomouce v řadě a vedení 19:12 Hanačkám stačilo. Po jejich výhře 25:20 musel o nových držitelkách poháru rozhodnout tiebreak.

Drama vrcholilo; první dva míče zkrácené hry bral Olymp, další čtyři ale při servisu Trnkové Olomouc. Univerzita Palackého vedla 6:3, její protivník kontroval (6:5), klíčový moment tak přišel až o několik výměn později. Vysokoškolačky při podání střídající nahrávačky Handleyové od stavu 8:7 nepustily soupeřky do hry, sedmi body v řadě rozhodly o vítězství 15:7, celkově 3:2 a tedy o tom, že Český pohár zůstává minimálně další rok v hanácké metropoli.

„Děkuji mým svěřenkyním, že ve finále předvedly pěkný a bojovný volejbal. Zaskočili jsme olomoucké hráčky i trenéry a po zásluze jsme vedli 2:0. Klíčový moment přišel se změnou soupeřových nahrávaček, k čemuž se přidal výrazný nárůst kvality přihrávky Olomouce. Musím soupeři pogratulovat, za druhou část zápasu si zisk poháru zasloužil,“ hodnotil vyvrcholení soutěže kouč Pražanek Stanislav Mitáč.

„První set jsme mohli vyhrát my stejně jako soupeř, ve druhém byl Olymp vyloženě nad námi. Pak nám pomohly všechny střídající hráčky, druhá nahrávačka měla krásně přihráno, velmi dobře distribuovala balony, a to rozhodlo. Hrálo se pět setů, všechny byly vcelku vyrovnané, bojovalo se na obou stranách, diváci byli výborní, takže to vše bylo reklamou na český ženský volejbal, který jde podle mě nahoru. Pro nás bude obrat z 0:2 obrovskou psychickou vzpruhou do dalšího průběhu sezony,“ řekl kormidelník vítězného celku Petr Zapletal, jenž slaví první velkou trofej ve své trenérské kariéře.

V sobotu 15. února se olomoucké volejbalistky vrátí do ligového kolotoče domácím zápasem s Ostravou. Hrát se bude ve sportovní hale Univerzity Palackého od 17 hodin.

VK UP Olomouc - PVK Olymp Praha 3:2 (-25, -17, 15, 20, 7)

Rozhodčí: Kovář, Grabovský. Čas: 116 minut. Diváků: 750.

Olomouc: Hodanová, Trnková, Orvošová, Michalíková, Strušková, Dudová, libera Kulová, Stavinohová. Střídaly: Burbeljuková, Handleyová, Bezhandolská.

Olymp: Komárková, Šimáňová, Smutná, Denysovová, Purchartová, Staňková, libero Pešková. Střídaly: Honzovičová, Kalhousová, Ovečková.