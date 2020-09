Začátek utkání byl Olomoučanky snový: jejich kapitánka Valková a později i její spoluhráčka Nová zahájily set skvělým servisem, následnou obranu na síti i případný útok zvládaly Hanačky skvěle a dostaly se do vedení 10:1. Hostující hráčky své vedení neustále navyšovaly a až za stavu 6:17 se Šelmy teprve dostaly do hry. Povedla se jim skvělá série na podání a dokonce srovnaly na 19:19. Vysokoškolačky se ovšem v koncovce chytily a zvítězily 25:22.

Šelmy však pokračovaly ve zlepšeném výkonu i ve druhém setu. Dobrý servis na straně domácích přidala také Marková a Brno šlo do vedení 11:5. Domácí hráčky využívaly naplno svou výškovou převahu, olomoucká obrana v poli jim ale dala dost zabrat ve snaze složit míč na palubovku. Neuvěřitelně dlouhá výměna však nakonec skončila chybou hostí, po níž Brno získalo setbol, který následně proměnilo a srovnalo.

Hra obou týmů byla i ve třetí sadě velmi vyrovnaná. Na domácí straně se sice dařilo univerzálce Horké, na stejném postu ale v týmu Olomouce zářila Pilepičová. Její tvrdé smeče i absence bodů brněnských blokařek pomohly tomu, že se univerzita dostala do vedení 2:1.

Čtvrté dějství navíc opět nezačalo pro domácí hráčky dobře, po kvalitním útoku soupeře hned zkraje setu si trenér Brna Ondřej Boula vzal oddechový čas (3:6). Ani ten ale nedokázal najít recept na skvěle rozehranou Novou, která složila všech pět pobídek od reprezentační nahrávačky Valkové. Dál zářila také olomoucká univerzálka Pilepičová a Brno se ve čtvrtém setu s účinností útoku pouhých 22 procent nedostalo na více než 11 bodů.

„Je to pro nás velmi cenné vítězství. My jsme zápas dobře rozehráli, pak jsme se ale dostali v úvodním setu trochu do křeče. V koncovce jsme to však nakonec dotáhli. Další průběh přinesl bitvu o každý bod a rozhodovalo se v koncovkách. Ve čtvrtém setu už Šelmy trochu rezignovaly a nakonec to byla nejjednodušší část duelu,“ konstatoval trenér VK UP Petr Zapletal.

„Zlomila nás koncovka třetího setu, která byla vyrovnaná a nedohráli jsme ji. Myslím, že holky to dnes odmakaly a hrály na hraně našich možností,“ mínil kouč Šelem Ondřej Boula.

V sobotu měly Olomoučanky nastoupit v hanáckém ligovém derby na palubovce Šternberka, utkání se ale vzhledem ke karanténě v týmu Sokola odkládá. Příští duel tak čeká univerzitu až další sobotu 3. října, kdy budou hrát derby pro změnu v Přerově.

VK Šelmy Brno - VK UP Olomouc 1:3 (-22, 21, -22, -11)

Rozhodčí: Kavala, Možnár. Čas: 111 minut. Diváků: 120.

Brno: Šloufová, Janečková, Marková, Horká, Mikysková, Širůčková, libero Sklenářová. Střídaly: Kozubíková, Podhrázká, Benediktová, Beránková.

Olomouc: Valková, Nová, Stümpelová, Pilepičová, Schlegelová, Madsenová, libero Zilbermanová. Střídaly: Michalíková, Gogičová.