S novými trenéry Janem Drešlem a Miroslavem Jehlářem zahájily na začátku srpna přípravu na nadcházející sezonu extraligové týmy volejbalistek VK UP Olomouc a Sokola Šternberk. Zatím společně, ve dvou měsících před startem nového ročníku nejvyšší domácí soutěže je však čeká hned několik měření s různými soupeři na českých palubovkách i v zahraničí.

Volejbalistky Olomouce. Ilustrační foto | Foto: Foto: Michal Lakomý

V olomouckém kádru nezůstal kámen na kameni, jediná Adéla Farská (za svobodna Borovcová), pokračuje z loňského týmu. Proto je přípravné období pro nově se tvořící družstvo mimořádně důležité.

Přípravu odstartovaly vysokoškolačky ve sportovní hale Univerzity Palackého v Olomouci. Tréninky na hale UP začaly fyzickou přípravou, minulý týden proběhly testy kondiční připravenosti. Do konce srpna budou mít hráčky dvoufázové tréninky, dopoledne posilovnu a odpoledne herní trénink, občas bude zařazeno i plavání, sauna a rehabilitace.

„V přípravě potřebujeme poznat individuální kvality hráček. Děvčata se musí poznat vzájemně, posléze budeme ladit technické, herní a taktické věci. Budeme hrát kvalitní turnaje ve Varnsdorfu, doma v Olomouci a jeden v Polsku. Chceme ještě přidat přátelské duely s polskými celky,“ řekl k plánu přípravy nový trenér Univerzity Palackého Jan Drešl.

V rámci přípravy odehrají Olomoučanky 9. a 10. září turnaj ve Varnsdorfu, vzájemný duel Prostějova a Olomouce se v rámci tohoto turnaje odehraje 8. září v Prostějově. Od 15. do 17. září bude na pořadu tradiční turnaj O pohár rektora - TOMI-REMONT CUP hraný ve Sportovní hale UP v Olomouci, a to za účasti Liberce, Prostějova, domácího týmu, Šternberka, rakouského Salcburku a slovenského Brusna. Další víkend pak čeká Hanačky turnaj v polské Nyse. Sezona startuje 7. října, Olomouc začíná v Praze na Olympu.

Malá olomoucká bojovnice Michaela Dostálová míří na mistrovství světa do Turecka

Šternberk se chce vyhnout baráži

Pod trenérem Miroslavem Jehlářem zahájil přípravu také TJ Sokol Šternberk. Loni se zachránil v nejvyšší soutěži až v baráži, letos chce dělat vše pro to, aby se nepříjemnému boji o setrvání v extralize vyhnul. I proto sokolský kádr doznal velkých změn.

Přípravu odstartovaly hráčky Sokola Šternberk v domácích podmínkách. Tréninky začaly kondiční přípravou pod vedením kondiční trenérky Hany Stratilové. „S Hankou spolupracujeme už třetím rokem, hodně se nám spolupráce osvědčila, protože jsme neměli nějaká četná svalová zranění či úrazy,“ řekl ke spolupráci na kondici kouč Sokola Miroslav Jehlář.

Po zbytek srpna budou mít hráčky dvoufázové tréninky, dopoledne tělocvičnu a odpoledne herní segmenty, pravidelně bude zařazena i regenerace. „Tvoříme nové družstvo, proto chceme v přípravě hlavně hráčky poznat. Jádro týmu tvoří skupina polských hráček, které hrály play-off tamní první ligy za Sosnovec, kde předváděly týmový a kvalitní volejbal," říká Jehlář.

„Během turnajů chceme pracovat na technických a taktických součinnostech. Kvalitní soupeři na turnajích by nám měli vykrystalizovat základní sestavu a osu týmu pro začátek extraligy. V ní bychom určitě rádi bojovali o sedmé až osmé místo a vyhnuli se baráži,“ doplnil.

V přípravě čeká Sokol první zářijový víkend turnaj ve slovenských Nových Zámcích, kde se postupně utká se Slávií Bratislava, domácím týmem, Frýdkem-Místkem a Ostravou. Další turnaj bude následovat od 15. do 17. září, kdy bude na pořadu tradiční TOMI-REMONT CUP v Olomouci. Další víkend pak čeká Šternberk turnaj v polské Opoli. Sezona pro Sokol odstartuje 7. října, Šternberk začíná doma proti Ostravě.