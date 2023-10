Svým druhým hracím kolem odstartuje v sobotu 7. října nový ročník volejbalové extraligy žen. Olomoucké volejbalistky, které díky spojení s novým titulárním partnerem vstoupí do soutěže pod názvem VK Šantovka Olomouc UP, zahájí sezonu od 17 hodin na palubovce Olympu Praha. Sokol Šternberk přivítá také od pěti odpoledne ambiciózní Ostravu.

Volejbal: 2. zápas čtvrtfinále: Olomouc - Prostějov | Foto: Foto: Michal Lakomý

Olomoučanky se v novém soutěžním ročníku budou snažit vylepšit loňské šesté místo, když v play-off vypadly už ve čtvrtfinále s VK Prostějov. Nový trenér VK Šantovka Jan Drešl má k dispozici vyjma jedné hráčky - Adély Farské, za svobodna Borovcové - zcela nový kádr, jehož hlavním cílem je tedy především co nejrychleji se sehrát a sbírat body, aby měl tým před startem play-off co nejlepší výchozí pozici.

„V přípravě jsme se snažili družstvo maximálně sehrát a najít jeho lídry. V útoku by se měly o body starat smečařky Šotkovská s Farskou, doplňovat je budou Ukrajinka Artyshuková s Polkou Nowakovou a blokařkou Nečasovou. Nahrávku má na starosti Kanaďanka Shevkeneková, v obraně věřím, že nám pomůže loni hráčka Sokola Šternberk libero Barbora Chaloupková. Cílem je dostat se do extraligového play-off a vše ostatní bude otázkou aktuální formy, zdravotního stavu i štěstí,“ řekl před startem sezony Jan Drešl.

A jak vidí trenér Olomouce samotný start sezony? „Máme docela těžký los. Začínáme na Olympu, pak máme doma Přerov a čeká nás zápas ve druhém kole Českého poháru v Ostravě proti tamnímu béčku, ten musíme určitě zvládnout. Potom přijde série se špičkou extraligy; doma Prostějov a venku tři těžké zápasy - vicemistr Šelmy Brno, mistrovské Královo Pole a Dukla Liberec,“ dodal ke startu extraligy Drešl.

Příprava nově se rodícího celku byla náročná. „V domácích podmínkách ve sportovní hale UP jsme dvoufázově nabírali kondici a pilovali herní a taktické prvky. V průběhu přípravy jsme sehráli turnaj ve Varnsdorfu, domácí TOMI - REMONT Cup s Prostějovem, Salcburkem, Libercem a Šternberkem. Následně jsme hráli dva zápasy v Polsku v Nise a Opoli. Hlavně duel s Unii Opole nás hodně prověřil, věřím, že se z něj poučíme co nejvíce. V generálce jsme pak vyhráli s Frýdkem-Místkem, to už výkon snesl extraligové parametry,“ zmínil k přípravným duelům Jan Drešl.

Vstupné na utkání činí v Olomouci v nové sezoně 80 korun, zlevněné pro důchodce a studenty 40 Kč. Děti do 15 let a držitelé průkazů ZTP/P mají vstup zdarma. Celosezonní permanentka stojí 600 korun a pro první kupující připravil zajímavý bonus nový titulární partner Galerie Šantovka - deset nejrychlejších získá poukaz v hodnotě 200 Kč na nákup v tomto olomouckém nákupním centru, pro prvních třicet je navíc připraveno 300 bodů zdarma v mobilní aplikaci Šantappka. Permanentní vstupenky budou v prodeji na pokladně při vstupu do haly UP před domácími zápasy.

Naváže Šternberk na úspěšnou přípravu?

Pod novým trenérem Miroslavem Jehlářem absolvoval přípravu na nadcházející sezonu TJ Sokol Šternberk. Loni se tým z nejmenšího ligového města zachránil v nejvyšší soutěži až v baráži, letos chce dělat vše pro to, aby se nepříjemnému boji o setrvání mezi elitou vyhnul. Doma začíná Sokol extraligu těžkým zápasem s Ostravou. Hned 12. října je tu pak opět na domácí palubovce předehrávka proti Prostějovu, následuje venkovní duel v Liberci a domácí zápas s Frýdkem-Místkem v rámci druhého kola Českého poháru.

„Start extraligy je opravdu náročný, los nás nešetřil. Ale musíme se dívat na sebe, snažit se hrát svoji hru, odvést na hřišti maximum, sbírat body hlavně doma bez ohledu na to, s kým budeme hrát,“ řekl k losu extraligy trenér Sokola Šternberk Miroslav Jehlář.

Sokol Šternberk tvořil do nadcházející sezony nový mančaft, z loňska mnoho hráček nezůstalo. Staronovou tváří je čtyřiadvacetiletá smečařka a kapitánka Aneta Weidenthalerová, která se vrací po krátkém působení v Olomouci. V kádru zůstaly také šternberské odchovankyně - devatenáctileté libero Amálie Vyjídáková a také pětadvacetiletá nahrávačka Anna Přibylová.

„Stavíme nové družstvo, jádro tvoří skupina polských hráček Klodowá, Laskovská a Deptuchová, které hrály loni kvalitní play-off první ligy za Sosnovec. Věřím, že kombinace zkušených hráček s našimi talentovanými děvčaty bude fungovat,“ doplnil Jehlář.

Přípravu odstartovaly hráčky Sokola Šternberk v domácích podmínkách, hodiny fyzické přípravy se realizovaly pod vedením kondiční trenérky Hany Stratilové. Pak začaly přípravné duely a turnaje. Sokol odehrál první zářijový víkend turnaj ve slovenských Nových Zámcích, kde se postupně utkal se Slávií Bratislava, domácím týmem, Frýdkem-Místkem a Ostravou. Turnaj zakončil s bilancí dvě výhry a dvě porážky.

Po vítězném přípravném duelu ve Vídni proti Post Vídeň hrál od 15. do 17. září Sokol na tradičním turnaji TOMI - REMONT Cup ve sportovní hale UP v Olomouci, kde se utkal s celky Prostějova, Liberce, Salcburku a domácího týmu a skončil na třetím místě. Další víkend pak čekal Šternberk turnaj v polské Nise, který po porážce s domácím výběrem a vítězstvích nad KSG Varšava a MV Vratislav vyhrál. Poslední zářijový víkend pak Šternberk prověřil Frýdek-Místek, v derby Sokolů vyhrál Šternberk na hřišti svého soka 3:1.

„Přípravu hodnotím pozitivně. Povedlo se nám družstvo sehrát, silným celkům jsme byli důstojným soupeřem. Dokázali jsme si, že můžeme hrát s každým, vždy se budeme snažit soupeře překvapit,“ uzavřel hodnocení přípravy trenér Jehlář.

Jednotné vstupné na domácí duely v hale Ecce Homo činí 50 korun, vyjma dětí a držitelů průkazů ZTP/P, kteří mohou na zápasy přijít zdarma. Permanentní vstupenky prodávané na pokladně před zápasy stojí 600 Kč.