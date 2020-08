Diváci na Hané se tak mohou těšit na soupeře špičkové kvality. Kromě Novary už Champions League vyhrálo i kazaňské Dynamo.

„Italská, ruská a polská liga patří mezi nejkvalitnější světové soutěže. A kluby, které z nich postupují do Ligy mistryň, jsou jejich absolutní špičkou. Z tohoto pohledu nemáme co ztratit,“ říká předseda VK UP Olomouc Jiří Zemánek.

„Kádr jsme však skládali s vědomím naší účasti v Champions League. Sice nám do toho zasáhly události kolem koronavirové krize, to ale není jen náš problém. Některé hráčky jsme museli oželet, avšak věřím, že tým bude i tak kvalitní a na evropské scéně neuděláme ostudu,“ přeje si Zemánek.

Akt z kalendáře i sleva

Zápasy ve skupinách jsou naplánované od listopadu do února a věrní fanoušci se už teď dočkali příjemného překvapení.

„Změnili jsme design permanentek tak, aby byly více atraktivní. Trochu jsme využili toho, že v tomto ohledu máme určitou výhodu oproti mužským sportům,“ culí se Jiří Zemánek a vysvětluje, že jako fotografie pro nové permanentní vstupenky byl využit starší snímek z kalendáře, v němž se hráčky osmělily k decentním aktům.

Držitele sezonních vstupenek, které platí na zápasy domácí extraligy a Českého poháru, může vedle přitažlivého vzhledu nových permanentek těšit i padesátiprocentní sleva ze vstupného právě na utkání Ligy mistryň.