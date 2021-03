Hned první sada napověděla, že se nebude jednat o jednoduché utkání. Královo Pole mělo většinu času výsledek na své straně a set dovedlo do zdárného konce.

Ve druhé sadě naopak o jeden či dva body neustále vedly vysokoškolačky. Velmi vyrovnanou koncovku strhly na svoji stranu a srovnaly díky výhře 26:24.

Třetí dějství přineslo nejjednoznačnější průběh. Jako kdyby po chvilce dolehla na domácí promarněná šance na vedení 2:0. Od stavu 6:6 získaly hostující hráčky osm bodů v řadě a rozhodly o svém vedení. Svého soka doslova rozstřílely 25:16.

Možná už si Olomoučanky myslely, že mají vše v kapse. Obzvláště za stavu 17:11 ve čtvrtém setu. Ale Brňanky zabojovaly a fantastickým obratem 26:24 připravily volejbalistky Univerzity Palackého o možnost posunu na druhou příčku tabulky, protože srovnaly na 2:2.

„Protivník hrál velmi dobře. Riskoval na servisu a my jsme si mysleli, že mu to nebude vycházet celé utkání, ale nebylo to tak. Navíc Brno výborně bránilo a zasloužilo si získat bod.“ chválil Královo Pole olomoucký trenér Lukáš Míček, který opět zaskakoval za Petra Zapletala.

V rozhodující sadě se ale Královo Pole nedostalo ani jednou do vedení. Přesto se jednalo o drama až do konce. Olomouc si nejtěsnějším možným výsledkem 15:13 došla pro výhru a navnadila se vítězně na play off.

I přes výhru nebyl kouč Míček úplně spokojený. „Nehráli jsme to, co bychom měli.“

I přes to zvládly Hanačky svůj duel s Brnem už posedmnácté v řadě. V těchto duelech ztratily pouze osm setů a naposledy soupeřkám podlehly v roce 2014. Zvládnutá vypjatá koncovka značí dobré vyhlídky pro první kolo vyřazovací fáze, protože právě Brňanky budou protivníkem Olomoučanek. Jak ale páteční duel ukázal, nepůjde o nic lehkého.

VK Královo Pole - VK UP Olomouc 2:3 (21, -24, -16, 24, -13)

Rozhodčí: Trumpeš, Možnár

Olomouc: Madsenová, Valková, Nová, Stümpelová, Pilepičová, Schlegelová, libero Kulová. Střídala: Lazárková. Trenér: Lukáš Míček.