„Hokej je moje srdcovka,“ prozradila po generálce na start nové sezony extraligy (Olomouc v sobotu od 17 hodin přivítá Olymp Praha).

Jaká je forma před startem extraligy?

Myslím, že dobrá. Jako družstvo jsme velmi dobře naladěné. Poslední přípravný turnaj byl fajn, bylo víc zápasů a samozřejmě to už bylo třetí den i trošku náročnější. Celou přípravu jsme ale odmakaly, takže je to dobré.

Jak se vám líbí v novém týmu, který se poskládal před sezonou? Jaká v něm panuje atmosféra?

Jsem velmi překvapená, jak jsme si s holkama sedly. V kabině je velmi dobrá atmosféra, holky jsou zlaté, pomáháme si na hřišti. Zatím je to velmi dobré a doufám, že to bude i pokračovat.

V týmu se komunikuje anglicky. Jste na to zvyklá?

Zažila jsem to hodněkrát, že jsme měly v týmu zahraniční hráčky, měla jsem i finského trenéra, takže jsem na to zvyklá, nedělá mi to žádný problém. Angličtina je na takové úrovni, že se dorozumíme bez problémů. Vůbec to nevadí, je to pro nás dobré, osvěžíme si angličtinu.

Jaký je tým po charakterové stránce?

Máme v družstvu velmi energické hráčky, srdcařky, které to hecují. Nejen Američanka Kofieová, ale i Finka Madsenová a Španělka Schlegelová. Povzbuzujeme se navzájem, takže je to super.

Jak vnímáte přestup z Prostějova do klubu, který má vysoké ambice?

Hodně se těším, je to pro mě výzva, zahrajeme si Champions League. Tedy doufám, že situace bude v pohodě a budeme moci hrát. Ambice jsou samozřejmě vyšší než v Prostějově. Je to pro mě velká motivace.

Bude pro vás Liga mistryň největšími zápasy kariéry?

Určitě ano, to je snem každé hráčky si tuto soutěž zahrát. Hraje se tam s nejkvalitnějšími týmy, těším se na to a doufám, že se toho i dočkáme.

Los byl ale pro Olomouc velmi nemilosrdný, co na něj říkáte?

Vypadá to tak, že jsme dostaly asi nejtěžší los, jaký jsme mohly dostat (směje se). Máme tam Rusko (Kazaň), Itálii (Novara) a Polsko (Police). Já se na to ale těším, protože to jsou zápasy se světovými hráčkami a družstvy, které můžete zažít jen jednou za život. Jsem za to ráda.

Jak jste se po roce v Prostějově a několika měsících v Olomouci zabydlela na Hané?

Velmi se mi tady líbí, jsem tady i s přítelem a docela nás to i překvapilo. Velmi jsme si to tady zamilovali. Usadili jsme se tady a uvidíme, na jak dlouho to vydrží.

Jste z hokejové rodiny, vaším strýcem je bývalý hvězdný útočník Jozef Stümpel. Chystáte se podívat i na olomoucký zimák?

Šla jsem nedávno okolo a slyšela jsem, že se už hrají i nějaké zápasy. Viděla jsem i fanoušky a hned jsem povídala příteli, že musíme jít na hokej (usmívá se). Určitě půjdeme.

Zajímají vás i jiné sporty jako třeba fotbal?

Slyšela jsem, že je i Sigma velmi dobrá, ale hokej je moje srdcovka hned po volejbale.

Jaký největší hokejový zápas jste navštívila?

Byla jsem v Americe, když ještě strejda hrával NHL. Byla jsem na Floridě Panthers. Byl to opravdu celoživotní zážitek.