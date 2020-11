„Budeme čekat na výsledky testů, které absolvujeme v pátek. Doufám, že to dobře dopadne, abychom mohli v neděli všichni odletět do Itálie,“ říká Petr Zapletal.

Na úvodním turnaji základní skupiny prestižní soutěže jeho tým od úterý do čtvrtka narazí na Chemik Police, domácí Gorgonzolu Novara a dalšího superfavorita soutěže Dinamo Kazaň.

Jak byste zhodnotil přípravu na restart sezony, který přijde už v sobotu soubojem s Přerovem?

Příprava nebyla ideální, když jsme byli venku, ale za dva a půl týdne, co už trénujeme v hale, jsme manko nějak dohnali. Samozřejmě máme stále zápasový deficit a odehraná utkání nám budou trochu chybět. Zvládli jsme aspoň dva přípravné zápasy s Prostějovem a jeden se Šternberkem. Ve středečním utkání se to už trochu zlepšilo, ale pořád to není ono. Přesto myslím, že holky jsou docela dobře připravené.

Jak vypadala přípravná utkání s okolními extraligovými týmy?

Se Šternberkem to byla taková simulace hry, s nahazovanými balony. To samé jsme udělali s Prostějovem minulý víkend. Ve středu jsme s ním hráli už normální zápas bez nahazovaných míčů.

Vyhráli jste 4:0 na sety a prostějovský kouč Petráš ocenil sílu vaší základní šestky. Připomínalo to už hru, kterou byste si představoval?

Už to bylo lepší oproti sobotě, kdy hra nebyla ideální. Za tři dny jsme potrénovali a na holkách to bylo vidět. Zápas měly pod kontrolou.

Jak jste z pozice trenéra bral oslabení o tři hráčky kádru, které přišlo během ligovém pauzy?

Je to samozřejmě těžké, protože mi bylo řečeno, že budeme mít i s liberem sedm hráček a zbytek budou mladší – kadetky a juniorky. Není to ideální, protože sezona bude dlouhá, domácí liga se bude hrávat pátek – sobota, do toho Champions League. Budu to muset hrát se sedmi s osmi lidmi a únava a zátěž bude na holkách enormní. Budu muset hodně citlivě zařazovat odpočinky a délku tréninků.

Pro spoustu lidí byl překvapivý zejména odchod smečařky Martiny Michalíkové, která byla v Olomouci delší dobu. Stojíte si za tvrzením, že musela jít, protože nebyla aktuálně v základní sestavě?

Byl to úplně logický krok. Spousta lidí do toho nevidí a vznikají různé nesmyslné články. Ale nedalo se prakticky nic jiného dělat. Martina byla na operaci a ještě nebyla v ideální formě. Rozhodli jsme se i proto, že oba fyzioterapeuti, kteří se o ni starali, nedokázali říct, kdy bude v pořádku, za jak dlouho. Tím, že budeme hrát tři soutěže – českou ligu, český pohár a Ligu mistryň, tak si nemyslím, že by to Martina zvládla. Ona je dle mého stejného názoru. Neskutečně se to celé nafouklo, vytahovaly se zbytečnosti. Byla to ale logická věc, tohle by udělal každý trenér, každý manažer. I hráčka musela uznat, že by nedokázala odehrát tyto tři soutěže, protože byla po těžké operaci a nebyla ještě stoprocentně fit. Nemohli jsme čekat další dva měsíce, nebo měsíc, než se uzdraví. Potřebovali jsme hráčku, která odehraje stoprocentně všechny zápasy.

Atmosféra? Jsou to profesionálky

Byl to pro vás těžký moment, oznamovat jí vyhazov ze dne na den?

Tohle je vždycky těžké, bylo to nepříjemné. Zavolali jsme si všechny tři hráčky (Michalíková, Kofieová, Gogičová, pozn. red.) a nějak jsme jim to vysvětlili. Jsou to strašně citlivé a nepříjemné věci, ale všechny tři to přijaly a rozuměly tomu. Ten humbuk kolem pak vznikl úplně zbytečně.

Projevily se odchody na atmosféře v týmu?

Ten den jsem přišel na trénink a oznámil jsem to hráčkám. Samozřejmě byly zaskočené, to jsem na nich viděl. Takové věci potřebují čas a ono si to samozřejmě sedlo. Tím, že jsou profesionálky, tak se nedá nic dělat. Takové věci se stávají, stávaly se a stávat se budou. Museli jsme to všichni vzít tak, jak to je. Znovu opakuji, je to nepříjemná věci jak pro mě, tak pro klub, tak pro tu hráčku. Nikdo si to nepřál, ani před sezonou, ani teď v průběhu, ale situace nastala taková, jaká je, a museli jsme to tímto způsobem řešit.

V sobotu máte zápasovou generálku v podobě extraligového souboje s Přerovem. Pak se už vydáte do dějiště úvodního turnaje vaší skupiny Champions League?

Po pátečních testech bychom měli odehrát sobotní domácí zápas s Přerovem. V neděli v jednu odpoledne odjíždíme na letiště do Vídně a kolem šesté odlétáme do Milána. Na místo dorazíme kolem osmé deváté hodiny. V pondělí už začíná nějaký režim, kdy budeme mít jeden dva tréninky a úterý, středa a čtvrtek hrajeme zápasy.

Když to nepůjdu, máme mladé hráčky

Tři zápasy ve třech dnech. Dá se to vůbec zvládnout ve stejné základní sestavě?

Je to výzva, ale některé hráčky jsou ve reprezentaci a hrály mistrovství Evropy nebo mistrovství světa a tento modul je tam normální – hraje se tři dny, pak je den volno a pak se zase hraje. Myslím, že hráčky jsou na tohle zvyklé, nebo to už některé odehrály. I z vlastní zkušenosti vím, že to není tak hrozné a většinou to odehrává jedna šestka. Myslím, že to zvládnou.

Co očekáváte od úvodního turnaje? Kartami mohou zamíchat i testy, které budou týmy podstupovat, že?

My samozřejmě taky nevíme, v jakém složení tam odjedeme. Pokud bychom odjeli v plné sestavě, tak první zápas hrajeme proti Chemiku, s Polkami. Myslím, že z té trojice jsou nejslabší. Kazaň a Novara jsou favorité celé Champions League a tam to bude velmi těžké. My budeme chodit před každým zápasem na testy a stát se může hodně věcí.

Testovat se budete před každým zápasem?

Ano, tam už ty testy budou ze slin. Nebudou jako tady, tedy PCR do nosu a do krku. Nebude to tam tak nepříjemná věc. Já samozřejmě doufám, že všechno bude v pořádku a budeme moct hrát. Budu si přát, aby šly holky do každého zápasu na sto procent, abychom z toho měli dobrý pocit a hlavně, abychom se nezranili.

Pokud bude potřeba zamíchat se sestavou, kdo z mladých hráček by měl jít rozhodně na plac?

Mám tam ještě mladou Míšu Ambrožovou, která tady už loni v áčku byla a má nejvíc zkušeností, je to třetí smečařka a s ní počítám.

Když se základní sestavě nebude dařit, necháte je odpočinout?

Když to nepůjde, tak budu mít k dispozici mladé hráčky, nepočítám, že by to nějak otočily, ale spíš by šlo o to, aby si hráčky základní sestavy odpočinuly, podívaly se na to z venku a znovu do toho naskočily. Samozřejmě tam mladé hráčky nemůžu dát, aby odehrály celý set, spíš jen, aby odehrály chvilku. Bylo by to z taktického hlediska, aby si hráčky ze základu odpočinuly a podívaly se na to, jak hraje soupeř, z venku.

Champions League jako turnaj? Ekonomicky optimální

Je na hráčkách, především na těch mladších, už cítit nervozita?

Já jsem si toho nevšiml. Možná to přijde, až budeme stát na lajně. Pak si myslím, že to dolehne úplně na všechny. Po dvou třech balonech ale nervozita opadne a půjdeme na sto procent. U mladých hráček to bude taková prestiž, že uvidí v podání Novary a Kazaně nejvyšší volejbal, co může být. Bude to pro ně nová zkušenost a je to jenom dobře.

Mrzí vás, že Olomouc přišla o volejbalový svátek a tři domácí zápasy? Nebo může být formát dvou turnajů v něčem výhodný?

Líp se hraje doma, i když by to bylo bez diváků. Jsme zvyklí na halu, na kterou by soupeř rozhodně zvyklý nebyl a v tom bychom měli výhodu. Samozřejmě z ekonomického hlediska je lepší, že budeme hrát dva turnaje a nebude se hrát stylem doma – venku. Jelikož teď v klubu řešíme ekonomiku, tak je to optimální.

Přes tyto komplikace dál platí, že tým má větší ambice, než „jen“ důstojně odehrát sezonu?

Stoprocentně. Nechal jsem si tady hráčky, co od začátku sezony hrály. Proto jsem je taky kupoval a nechal jsem si je. Bylo by samozřejmě lepší, aby hráčky mohly někdy vystřídat a odpočinuly si. Michalíková, Kofieová i nahrávačka Gogičová by hodně pomohly, to samozřejmě vím, sezona bude dlouhá a rozhodovat se bude v play-off. Na to se musíme stoprocentně připravit, hlavně fyzicky, abychom těžké zápasy odehráli v těch osmi lidech.