„V ženském volejbale je velmi důležité, jaký mají hráčky charakter a jaké jsou v šatně. Vybíral jsem volejbalistky, které budou hrát srdcem a cizinky jsou velmi pozitivně naladěny,“ vyprávěl Petr Zapletal po přípravných zápasech s Bielskem-Biala (bilance dvě výhry a dvě porážky).

Jaké pro vás bylo stavět nový tým na sezonu hned dvakrát?

Tým jsem dělal poprvé v životě, takže to bylo těžké. Na jednu stranu to bylo složité, stavět tým dvakrát, na druhou stranu jsem si s manažery, se kterými jsem komunikoval, udělal za tu dobu přátelský vztah. Už ta komunikace byla lepší. Bylo to víc narychlo, hráčky jsem musel sehnat rychleji, ale myslím, že se postavil docela dobrý tým. Hlavně bojovný.

Přípravné zápasy proti Bielsku-Biala ukázaly, že hráčky opravdu mají velmi bojovného ducha. Máte dobrý pocit z projevu volejbalistek na kurtu?

Když jsem připravoval tento tým, tak to byl jeden z faktorů, že jsem si vybíral hráčky, které budou hrát srdcem, které budou bojovat a samozřejmě budou mít kvalitu. Jaké jsou charakterově, jaké jsou v šatně a jaká mají přátelství mezi ostatními hráčkami, to byly pro mě velmi důležité aspekty. V ženském volejbale je tohle velmi důležité a určitě se to podařilo, protože Španělka María Priscilla Schlegelová, Chorvatka Katarina Pilepičová i Finka Michaela Madsenová jsou velmi pozitivně naladěny a tým drží pohromadě, i když to jsou cizinky. Máme oficiální řeč angličtinu. Komunikace je velmi příjemná a všechny hráčky se do toho vžily. Je s nimi velmi příjemné pracovat na tréninku i mimo něj. Je to fajn.

Není problém, že oproti minulé sezoně nezůstal skoro kámen na kameni a základní sestava bude zřejmě ze sta procent odlišná?

Někdy je potřeba udělat v týmu průvan a pročisti jej. Hráčky, které tady byly minulý rok, tak v Olomouci byly už několik sezon. Myslím, že taky potřebovaly změnu, ať už životní nebo týmovou. Někdy to není na škodu. Pochopitelně hráčky, které jsou starší a jsou dlouho pohromadě, tak to je někdy na úkor kvality a nejsou tak zapálené jako nové hráčky, které do týmu přijdou.

Stihne se tým rychle sehrát?

Sezona je velmi dlouhá. Základ hráček přijel hned na začátek přípravy. Američanka Olivia Kofieová, Izraelka Katerina Zilbermanová a Srbka Jovana Gogičová přijely před týdnem. U Zilbermanové to ani nevadí, byla v reprezentaci a nějak se udržovala. Horší je to s Kofieovou a Gogičovou, které už od března nehrály volejbal, takže souhru a techniku musejí nahnat. Bude to trvat, protože hráčky, které přijely v srpnu, to nahnaly v prvních třech týdnech, kdy jsme dělali jen techniku volejbalu. Tyhle hráčky to bohužel nestihly, takže to bude těžší.

Je to pozitivní, že Kofieová a Zilbermanová, které jste chtěl hned od začátku, přece jen mohly na poslední chvíli dorazit?

My jsme o tom hodně diskutovali s vedením, jestli čekat na tyhle dvě hráčky, nebo ne. Máme libero Kulovou, která by to mohla odehrát, pokud by Zilbermanová nepřiletěla. Měli jsme dvě blokařky, které tady už byly, takže jsme to riskli a řekli jsme si, že na tyhle dvě hráčky budeme čekat.

Srbská nahrávačka Gogičová je poslední posilou?

Měli jsme nasmlouvanou ještě jednu Chorvatku, která ale před podpisem smlouvy oznámila, že nepřijede. To byla čára přes rozpočet, takže jsme na poslední chvíli museli někoho shánět a už to bylo v přípravě. Bylo to nešťastné, ale chorvatská nahrávačka se na poslední chvíli rozhodla, že nepřijede, takže jsme to řešili touto variantou.

Jak zakončíte přípravu na sezonu?

Čeká nás už jen domácí turnaj Tomi Remont Cup (od pátku do neděle, pozn. red.). Bude to pět velmi kvalitních zápasů, ale já jsem spokojen už z těch čtyř zápasů proti Bielsku-Biala. Podle mě je velmi dobré hrát s polským mančaftem, který má svoji velkou sílu. Hodně nám to ukázalo a pomůže nám to do sezony.