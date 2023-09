Obhájce loňského prvenství VK Prostějov vyhrál i 35. ročník mezinárodního turnaje volejbalistek TOMI - REMONT Cup, který se hrál v olomoucké univerzitní hale jako Memoriál Jiřího Teplého. Druhá skončila Dukla Liberec a třetí Sokol Šternberk. Pořádající VK Šantovka Olomouc UP bral bramborovou medaili, poslední skončil rakouský Salcburk.

Volejbalistky Olomouce proti Prostějovu. Ilustrační foto | Foto: Foto: Michal Lakomý

Letošního TOMI - REMONT Cupu se zúčastnilo celkem pět celků. Původní plán odehrát turnaj ve dvou skupinách po třech a následně play-off zhatila nemoc ve slovenském družstvu Pirane Brusno, které se z turnaje odhlásilo na poslední chvíli.

Přešlo se tak na systém každý s každým a celkové pořadí. Proto se také hrálo v sobotu a neděli na dva vítězné sety, pokud skončil duel jinak než 3:0. Pro všechny celky bylo náročné odehrát dvě utkání denně, ale na kvalitě hry to znát nebylo.

Všechny své zápasy vyhrál Prostějov, který tak zaslouženě obhájil loňský triumf. V posledním utkání turnaje se v neděli v poledne utkal proti do té doby druhému neporaženému týmu Liberci, takže finále turnaje vrcholilo, tak jak mělo, soubojem prvního s druhým.

Kouč Prostějova: Náročný turnaj

S vítězstvím na turnaji byl pochopitelně spokojen kouč VK Prostějov Michal Matušov. „Byl to pro nás náročný turnaj, protože jsme podobný hráli minulý víkend a nejsme v úplně kompletním složení. V některých zápasech jsem dal prostor mladým hráčkám, které svoji roli zvládly, stejně jako zkušené, které to v pravý moment potáhly. V posledním utkání s Libercem už jsme cítili únavu a jsem rád, že jsme to ve finálovém utkání otočili. Pro mě byl nejhodnotnější sobotní duel s domácím celkem, ukázaly se nám některé nedostatky, které ještě můžeme do startu extraligy řešit,“ zhodnotil turnaj slovenský kouč Prostějova.

Kvalitní přípravu před startem nové sezony ocenil předseda VK Šantovka Olomouc UP Jiří Zemánek: „Pro náš tým to byl vyloženě přípravný turnaj. Byla doba, kdy jsme měli stabilizovaný kádr a turnaj jsme pravidelně vyhrávali nebo byli druzí. Letos je náš trenér Drešl v jiné situaci, protože z loňského kádru mu zůstala jediná hráčka. Už však bylo vidět, že dokážeme hrát velmi dobrý volejbal, a když se nám to podaří zkonsolidovat, tak bychom v extralize mohli předvádět hru, která se bude divákům líbit.“

Změna systému

Systém turnaje se musel na poslední chvíli kvůli odstoupení Brusna měnit, což nebylo vůbec jednoduché, pokud jde o organizaci.

„Bohužel se to na turnajích stává, onemocněla jim většina týmu, řekli nám to na poslední chvíli. Jinak neměli důvod sem nepřijet, protože pobyt jsme jim hradili, takže ekonomika roli nehrála. Bohužel atraktivnost turnaje, který měl vrcholit v jeho play-off, jsme tím trochu ztratili a týmům to přidalo na náročnosti na fyzičku,“ dodal Zemánek.

Drešl byl spokojený

Pozitivně hodnotil průběh turnaje a vystoupení svého celku na něm kouč Šantovky Jan Drešl. „Turnaj byl velmi náročný, protože jsme odehráli v osmi hráčkách dva zápasy v sobotu a dva v neděli. S výkonem děvčat jsem spokojený. Je vidět, že se tým sehrává a set od setu je to lepší. Pro mě je důležité, abychom se sehráli, hráčky o sobě věděly, nepanikařily a v koncovkách setu se našla ta, které vezme závěr na sebe a dokončí ho do vítězného konce,“ řekl k výkonu svých svěřenkyň na turnaji olomoucký trenér.

Bronzovou medaili bral trochu překvapivě Sokol Šternberk. „Pateční duel s Prostějovem nás hodně prověřil, dokázali jsme držet krok s favoritem. Nedařilo se nám úplně v sobotu proti Liberci. V neděli pak pro nás rozhodlo, že domácí hráli už druhý zápas, byla tam znát únava a my jsme ten den měli jen jeden duel,“ konstatoval trenér šternberského celku Miroslav Jehlář.

Výsledky TOMI - REMONT Cupu 2023 (Memoriálu Jiřího Teplého)

Pátek 15. 9 .2023

Salcburk - Liberec 2:3

Šternberk - Prostějov 2:3



Sobota 16. 9. 2023

Olomouc - Prostějov 1:2

Salcburk - Šternberk 0:3 (kontumačně)

Salcburk - Olomouc 0:3

Šternberk - Liberec 0:3



Neděle 17. 9. 2023

Olomouc - Liberec 1:2

Olomouc - Šternberk 1:2

Salzburg - Prostějov 0:3

Liberec - Prostějov 1:2

Pořadí TOMI - REMONT Cupu 2023

1. VK Prostějov

2. Dukla Liberec

3. Sokol Šternberk

4. VK Šantovka Olomouc UP

5. Salzburg PSVBG