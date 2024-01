Po nadějném začátku extraligového ročníku spadly volejbalistky Sokola Šternberk na poslední místo v tabulce nejvyšší soutěže. Mají na něm stejný počet bodů (11) jako předposlední Frýdek-Místek a o bod méně než osmý Přerov. Do závěrečných bojů udělal Sokol změny v kádru. Ten opustily Polky Laskowská s Deptuchovou, které nahradily domácí hráčky Eliška Kořínková a Nikola Látalová.

Tým TJ Sokol Šternberk | Foto: Web Sokola Šternberk

Blokařka Eliška Kořínková posílila v průběhu sezony při zranění kapitánky Nečasové nejprve Olomouc, aby se po uzdravení přesunula do Šternberku, kde začínala svou dospělou kariéru. V prosinci už odehrála za Sokol dva zápasy a v nejmenším ligovém městě bude pokračovat i letos. „Eliška má výborný servis, je platná v poli. Loni byla v týmu spíše střídající hráčkou, ale letos se rozehrála v Olomouci, kde zaskočila při zranění Nečasové, a věřím, že nám v závěru sezony může pomoci,“ řekl k posile trenér Sokola Šternberk Miroslav Jehlář.

Do sokolského kádru se vrací také zdejší odchovankyně, univerzálka Nikola Látalová, která za Šternberk hrála v loňském roce. Nyní by měla neteř fotbalového internacionála a trenéra Radoslava Látala posílit šternberský útok a pomoci k jeho údernosti. „Nikola je naše staronová hráčka, která byla v loňské sezoně v základní sestavě. Poté si dala kvůli studiu pauzu, ale pomáhala nám stále u juniorského týmu do 22 let. Pak začala znovu naplno trénovat a domluvili jsme se, že nám nejméně do konce sezony pomůže i v družstvu žen. Kvality a zkušenosti na to rozhodně má,“ kvituje šternberský kouč.

Odchod polských hráček Łucji Laskowské a Aleksandry Deptuchové souvisí se špatnými výsledky týmu, do jehož základní sestavy legionářky ze Sosnovce patřily, v závěru loňského roku. „Obě hráčky měly na nedobrém herním projevu a výsledcích svůj podíl. Ukončení jejich smluv k poslednímu prosinci bylo po vzájemné dohodě,“ poznamenal Jehlář.

Sokol čeká už v úterý 9. ledna předehrávka 18. extraligového kola na palubovce lídra tabulky Prostějova se začátkem v 18 hodin. Pak se Šternberanky představí 11. ledna ve čtvrtfinále Chance Českého poháru na hřišti KP Brno a perný týden zakončí v sobotu doma s Olomoucí. „Čeká nás velmi náročný týden. V Prostějově můžeme jen překvapit, ale v poháru proti Královu Poli bychom, když se vše sejde, mohli uspět,“ predikuje Miroslav Jehlář.