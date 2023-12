Volejbalistky Sokola Šternberk čekal v šestnáctém extraligovém kole letos poslední soupeř. Nastoupily na palubovce Olympu Praha, který zastihl konec roku v dobré formě. Olymp nedal Sokolkám naděje na bodový zisk a jasně zvítězil ve třech setech. Pozitivem pro Hanačky je debut mladé univerzálky Magdalény Dudkové.

Volejbalistky Šternberka prohrály na Olympu | Foto: FB účet Volejbalový klub - TJ Sokol Šternberk

Volejbalistky Olympu vstoupily do utkání razantně, Brancuská, Žáková a Šimáňová skládaly míče a pražský tým vedl brzy 7:2 a 14:5. Sokolu chyběla kromě nahrávačky Přibylové i blokařka Laskowská a marně hledal odpověď na rychlou hru domácího celku. První set skončil jasným výsledkem 25:8.

Ve druhé sadě šel Šternberk zpočátku do vedení a chvíli to vypadalo, že by útoky Polky Deptuchové mohly na obranu Olympu platit. Domácí celek si ale brzy dal pozor a otočil skóre na 10:6. Sokol díky Weidenthalerové a Kłodové ještě snížil na 10:12, ale domácí družstvo si opět vypracovalo náskok. Ten si v závěru setu v pohodě pohlídalo a po výsledku 25:17 vedlo 2:0. Ve druhém setu na palubovku naskočila i patnáctiletá univerzálka Magdaléna Dudková, která výkonem rozhodně nezklamala.

Ve třetím dějství se Sokol držel do poloviny setu. Kapitánka Aneta Weidenthalerová snižovala na 14:15, pak však čtyři body přidala v utkání skvělá blokařka Šimáňová a Olymp už drama nepřipustil. Vyhrál třetí část 25:14 a celkově jasně 3:0.

„Olymp na nás dnes od začátku nastoupil tvrdým servisem a připravenými bloky. Nenechali nic náhodě, třeba Šimáňová hrála velmi dobře. Ve druhém setu jsme se trochu zvedli, ale bez druhé nahrávačky, která je bohužel stále nemocná, jsme neměli varianty. Olymp si zkušeně hlídal naše útoky a došel si pro tři body,“ řekl po utkání trenér Šternberka Miroslav Jehlář.

Další duel Šternberk odehraje až 9. ledna, kdy jej čeká venkovní souboj s prostějovskými lídryněmi. O dva dny později se pak v rámci Chance Českého poháruc vydají do Brna na palubovku Králova Pole a za další dva dny zakončí základní část domácím derby zápasem proti Olomouci.

PVK Olymp Praha - TJ Sokol Šternberk 3:0 (8, 17, 14)

Rozhodčí: Koutník, Lenert.

Čas: 63 minut.

Diváci: 100.

Olymp: Hodanová, Žáková, Brancuská, Kalhousová, Šimánová, Šmídová. Libero: Dostálová. Střídala: Vlčková. Trenér: Stanislav Mitáč.

Šternberk: Deptuchová, Kořínková, Kłodová, Weidenthalerová, Cohenová, Kurerová. Libero: Vyjídáková. Střídala: Dudková. Trenér: Miroslav Jehlář.