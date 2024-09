„Nevěděly jsme, co přijde. Byl to totiž pro nás naprosto neznámý soupeř a při rozcvičce to vypadalo, že to s ním bude poměrně složité. Pravdou byl ale opak a vyhrály jsme snadno. Soupeř dělal moc chyb a my jsme nemusely ani moc zabírat. Ve výsledku nás tento zápas příliš neprověřil," říkala po expresním zápase, který spíše připomínal exhibici jednoho družstva, nová olomoucká kapitánka.

K rivalkám bez emocí

Ta přestoupila do Olomouce letos po sezoně poté, co tři sezony zastávala funkci kapitánky u největších rivalek z Prostějova. Jaký vítr ji tedy přivál právě do krajské metropole? „Tým v Prostějově se obměnil celkem dost. Klidně bych tam zůstala, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo. Olomouc pak ukázala, že o mě má velký zájem, a tak jsme se společně dohodli," popisuje a hned nato ještě dodává: „Naštěstí se to obešlo bez nějakých větších emocí. Naopak, všichni, se kterými jsem mluvila, mi jen popřáli hodně štěstí."

Prostějov chci porazit

Zápas proti svému bývalému týmu čeká tuto pražskou rodačku už zítra, když se Olomouc s Prostějovem střetnou v rámci posledního dne turnaje ve sportovní hale Univerzity Palackého od půl desáté dopoledne. Na stejném místě se pak v sobotu 16. listopadu oba rivalové poprvé střetnou i v rámci extraligy. Podruhé se tento souboj zopakuje i v Prostějově den před Silvestrem.

„Těším se na to moc. Uvidíme, jak Prostějov posílil a jak se proti němu předvedeme my. Jsem na to fakt zvědavá, protože bych je chtěla porazit. A to hlavně v sezoně. Doufám, že tak, jak je zvykem, přijde na naše souboje hodně fanoušků. A že třeba přijdou podpořit i konkrétně mě jakožto bývalou kapitánku," doufá.

Hodně práce před námi

A jak se zatím s novým kolektivem sžívá? „Zatím si na sebe s holkama zvykáme. Musím ale říct, že všechny z nich jsou hrozně fajn a není tady žádný rušivý element. Tým je to ale dost mladý, a tak před sebou máme ještě hodně práce," přibližuje atmosféru v týmu, po kterém klub bude chtít po letech konců ve čtvrtfinále konečně zase nějaký větší úspěch.

A tento úkol si Bajusz uvědomuje naprosto stoprocentně. „V tomto po mě šlape vedení a já zase šlapu po holkách," zasmála se a pokračovala dál už ve vážnějším duchu. „Z této ambice už nehodláme uhnout. Osobně jsem vždy chtěla hrát o horní příčky a nepochybuji, že o ně budou chtít bojovat i ostatní."

Už brzy v plné síle!

Co se týče dosavadního průběhu letní přípravy, tak v ní Olomoučanky nastoupily zatím, mimo Lemesosu ještě k dalším čtyřem zápasům. V Polsku změřily své síly se silnými celky z Opole A Bielsko-Biale, kde shodně prohrály 1:3, a následovaly i dva zápasy s Vídní, ve kterých zvítězily taktéž shodně 3:1. Dle slov Bajusz se alespoň po polských utkáních objevily chyby, na kterých bude muset celé družstvo ještě zapracovat, jinak všechny další už byly o poznání lehčí.

A jak příprava probíhala a stále ještě probíhá mimo zápasy? „Hodně makáme. Bohužel jsme však měly i smůlu, když se nám hned na prvním tréninku zranila naše brazilská blokařka Jady. A když se uzdravila, tak se nám hned zranila další blokařka Míša Nečasová. Nejsme tedy zatím v úplně plné sestavě, ale věřím, že už brzy budeme v plné síle," popisuje.

Alespoň jsem se zlepšila v angličtině

Šatna Olomouce je pak mnohem větším mezinárodním prostředím, než tomu bylo v případě Prostějova. Jsou zde totiž hráčky například z Polska, Ukrajiny i z už zmiňované Brazílie. Podle nové kapitánky to však žádný větší problém nebude. „Ani to tak nevnímám. I v Prostějově byly hráčky z jiných zemí, jako třeba Raquel Löff. Tady je jich samozřejmě více, ale třeba Polky Nowak a Omelaniuk se přizpůsobují dost rychle, Ukrajinka Frankevych už v Česku působí třetí sezonou a česky už také umí. Jen s Jady zatím musíme komunikovat anglicky," uvedla.

„To ale problém není. Musím říct, že jsem se díky takovýmto spoluhráčkám za posledních pět let poměrně dost zlepšila v angličtině," dodává a usmívá se.

Tréninky mají šťávu

Úplně na závěr pak slovami chvály nešetřila ani k trenéru Janu Drešlovi, pod kterým bude nastupovat poprvé v životě. „Musím říct, že jsem docela překvapená. Tréninky mi vyhovují a celkově to má šťávu. Do budoucna uvidíme, jakým koučem bude v zápasech. Zatím ale chci ještě jednou zopakovat, že tréninky mají hlavu i patu a líbí se mi to," uzavřela Simona Bajusz.