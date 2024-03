Extraliga volejbalistek pokračovala už svým 25. kolem a tým VK Šantovka Olomouc UP se k němu vydal do hlavního města. Vysokoškolačky již i s nahrávačkami Shevkenekovou a Přibylovou přes nadějný první set a zisk třetího ale na Olympu prohrály 1:3.

Volejbal: Prostějov - Olomouc (25.1.2024) | Foto: Jan Steiner

Šantovka nastoupila v pražských Vršovicích už s nahrávačkami, ale definitivně bez smečařky Adély Farské, která kvůli dlouhodobým chronickým zraněním musela ukončit sezonu a dost možná i kariéru. Do utkání lépe vstoupily Hanačky, které se ujaly vedení 4:1. V půlce setu přišlo srovnání domácího družstva na 12:12, aby po chybě na servisu a útoku hosté opět šli do vedení a před koncovkou měli dokonce náskok čtyř bodů (14:18). Eso Šimáňové sice skóre srovnalo, jenže po chybě v útoku Olympu měla Šantovka za stavu 22:24 dva setboly. Ty ale neproměnila a Pražanky dokonaly úspěšný obrat na 27:25.

Začátek druhé sady přinesl přehlídku zkažených podání na obou stranách. Olymp poté šel do vedení po esu (7:5), jako reakce hostující lavičky přišel oddechový čas. Domácí tlak na podání nepolevil, po nepřesné přihrávce šel Olymp již do vedení 13:7. Na straně Olomouce pak došlo k výměně na nahrávačském postu. Po zkažené zalívce hostující nahrávačky Shevkenekové byl stav 20:13. Olymp si závěr sady již pohlídal a zvítězil vysoko 25:13.

Třetí set měl vyrovnaný začátek. Poté však přišly olomoucké chyby a trenér Drešl sáhl hned po dvou time-outech. Chyby ale udělali i domácí a rázem tady byl stav 22:22. Eso Přibylové pak znamenalo olomoucké vedení 24:23 a tím i setbol, který ještě Olymp odvrátil. Vlna nepřesností ve hře domácích a úspěšné bloky Nowakové však už znamenaly výsledek 24:26 a stav 2:1.

Dobrý rozjezd do čtvrtého setu podpořilo bodem (přihrávkou na zem soupeře) i libero pražského týmu Dostálová a při pětibodovém vedení Olympu 10:5 brzdil hostující trenér Drešl oddechovým časem. Olymp i tak odskočil do vedení 15:8 a zápas už nepustil, vyhrál i ve čtvrté sadě vysoko 25:14 a celkově pak 3:1.

„Osobně jsem ještě po cestě do Prahy netušil, v jaké sestavě nastoupíme, dali jsme to dohromady před začátkem rozcvičky. Jsem rád, že nahrávačky už do toho vstoupily, i když nemají skoro nic natrénováno. Zkusili jsme zabojovat, i když mě mrzí koncovka prvního setu, kterou jsme nezvládli. Druhý a čtvrtý set byly v naprosté režii Olympu, který nás držel kvalitním servisem a my jsme nebyli schopní se prosadit útokem. Jsem rád, že jsme po dlouhé době uhráli alespoň jeden set,“ okomentoval duel kouč Olomouce Jan Drešl.

V předposledním 26. kole extraligy hostí Šantovka Olomouc v derby Sokol Šternberk, a to v sobotu 2. března. Hraje se od 16 hodin ve sportovní hale UP.

Text: Adam Fritscher

PVK Olymp Praha - VK Šantovka Olomouc UP 3:1 (25, 13, - 24, 14)

Rozhodčí: Lenert, Hladišová.

Čas: 100 minut.

Diváci: 100.

Olymp: Šmídová, Kalhousová, Gajdová, Brancuská, Virtová, Šimáňová. Libera: Dostálová a Mitáčová. Střídala: Brichtová. Trenér: Stanislav Mitáč.

Olomouc: Šotkovská, Nečasová, Shevkeneková, Fedchuková, Nowaková, Artyshuková. Libero: Chaloupková. Střídala: Ryšavá. Trenér: Jan Drešl.