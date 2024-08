Osvědčeným způsobem, tedy společným zahájením v jednom širokém kádru, vstoupily do letní přípravy před novou extraligovou sezonou volejbalistky klubů VK Šantovka Olomouc UP a TJ Sokol Šternberk. V obou týmech se po minulém, ne zcela vydařeném ročníku nejvyšší domácí soutěže, objevila řada nových zajímavých tváří.

Text: Adam Fritscher

Olomouc vítá sestry Smolkovy či Frankevychovou z Liberce

Olomoucká Šantovka jde stejně jako vloni do ligové přípravy opět pod trenérem Janem Drešlem. Z loňského kádru zůstaly blokařky Nečasová a Nowaková, smečařka Šotkovská a libero Chaloupková. K nim se připojily kvalitní hráčky z domácí extraligy i za zahraničí. Silná trojice přichází z Prostějova - talentované sestry Josefína a Michaela Smolkovy ze slavného volejbalového rodu a nahrávačka Simona Bajusz. Z Liberce pak úderná ukrajinská smečařka Diana Frankevychová. V rámci přípravy vyrazí tým mimo jiné také na nejvyšší moravský vrchol Praděd.

Tradiční zástupce mezi domácí elitou představil podobu svého kádru, jenž je opět hodně obměněn, ale základní stavební kámen z loňska zůstal. A hlavně je nový tým o hodně širší než ten v minulém soutěžním ročníku. Z loňského kádru zůstává blokařka Michaela Nečasová, kvalitu na bloku bude opět tvrdit také polská hráčka Wiktoria Nowaková. Razantní útoky povede i letos Anna Šotkovská. Na liberu bude bojovat o sestavu se švédskou reprezentantkou Filippou Brinkovou Barbora Chaloupková.

Do týmu přišly kvalitní hráčky z extraligy i za zahraničí. Silná trojice přichází z Prostějova: talentované smečařky s volejbalovými geny par excellence Josefína a Michaela Smolkovy, vnučky legendárního Josefa Smolky, reprezentanta a olympionika ČSSR – mistra světa 1966 a bronzového medailisty na OH 1968. Se sestrami Smolkovými přichází zkušená nahrávačka, dirigentka hry a v posledních třech sezonách i kapitánka Prostějova Simona Bajusz.

Kvalitu útoku by měla také táhnout ukrajinská smečařka přicházející z Dukly Liberec Diana Frankevychová. Kádr dále posílily sedmadvacetiletá brazilská blokařka Jady de Andrade Gerotto z portugalského Sportingu, polská pětadvacetiletá univerzálka Aleksandra Omelaniuková se zkušenostmi ze švédské, rakouské a belgické nejvyšší soutěže. Obranu v poli bude pomáhat šéfovat loni spoluhráčka Omelaniukové ze švédského Engelholmu VS, třiadvacetileté švédské libero Filippa Brinková. Obě hráčky spolu vybojovaly stříbrné medaile v tamní nejvyšší soutěži.

V kádru bude pokračovat také smečařka Eliška Kořínková, jež končila uplynulou sezonu ve Šternberku, a přípravu začala s týmem rovněž devatenáctiletá talentovaná nahrávačka Hana Buriánová, hráčka Dukly Liberec hrající loni v Jablonci.

Z loňského týmu už na konci nadstavby skončila kariéru ze zdravotních důvodů Adéla Farská, po konci sezony odešly Ukrajinky Maryna Fedchuková s Annou Artyshukovou a nahrávačka Leah Shevkeneková.

„Kádr je oproti loňsku širší, cíle máme dané, chceme bojovat o evropské poháry. Na nás v realizačním týmu je, abychom z holek vytáhli maximum, abychom tyto cíle splnili. Věříme, že jsme přivedli hráčky, které dokážou nároky klubu naplnit, bude to fungovat a naše společná práce přinese kýžené výsledky,“ řekl k naplánovaným metám pro novou sezonu Jan Drešl. Ten se bude v realizačním týmu moci opřít o asistenta Patrika Mindu, fyzioterapeuta Amra Zaatara, masérku Alenu Bujnochovou, kondiční trenérku Hanu Stratilovou a statistika Martina Hájka.

Na prvním tréninku 1. srpna přivítalo hráčky vedení klubu, o cílech a filozofii klubu promluvil předseda VK Šantovka Olomouc UP Jiří Zemánek, slovo si vzali další členové vedení a na závěr promluvil i trenér Jan Drešl. „Řekli jsme si všichni, co chceme dodržovat, jaké budou moje představy. Další den absolvovaly hráčky fyzické testy, většina hráček splnila požadované parametry. V odpoledním bloku jsme se v pátek už věnovali i míči a herním činnostem jednotlivce,“ zmínil Jan Drešl. „V srpnu se budeme pravidelně dopoledne věnovat kondici a odpoledne volejbalovým činnostem. Budeme to samozřejmě doplňovat bazénem, rehabilitací a plánujeme na stmelení týmu také výšlap na Praděd trasou Bílé Opavy,“ doplnil k přípravě trenér Šantovky Olomouc.

A jak to bude s herní přípravnou? „Pokud jde o přípravné turnaje, tak budeme hrát kvalitní turnaje v polské Opolí, pak dvojzápas ve Vídni, domácí turnaj TOMI - REMONT Cup v Olomouci (14. – 15. září) a turnaj ve Varnsdorfu,“ řekl k plánu přátelských duelů Jan Drešl.

Sezona startuje 28. září zostra pikantním derby Šternberk - Olomouc. Šternberk sází na zkušenost i nadějné mládí

Opět pod trenérem Miroslavem Jehlářem zahájil letní přípravu také TJ Sokol Šternberk. Tomu by měla pomoci velezkušená blokařka Laura Holubcová přicházející po úspěšných letech v Olympu či Liberci z prvoligového Hradce Králové. Sokol v loňské sezoně ztratil ligovou baráž s Českými Budějovicemi, které ale nakonec nejvyšší soutěž odmítly hrát, takže v extralize zůstal moravský tým. Letos chce Šternberk dělat vše pro to, aby se nepříjemnému boji o setrvání v extralize vyhnul. I proto sokolský kádr doznal velkých změn.

Z loňského týmu zůstaly mladé hráčky libero Amálie Vyjídáková, část sezony už hrála za Šternberk i levoruká hráčka Liberce Karolína Úradníková. V týmu bude pokračovat univerzálka Nikola Látalová, dál v něm bude působit i smečařka Magdaléna Dudková.

K týmu nově přichází z Hradce Králové na pozici blokařky zkušená pětatřicetiletá Laura Holubcová, odchovankyně Olympu, hráčka se sedmiletou zkušeností z Francie, mistryně extraligy a někdejší reprezentantka. Do útoku přichází na smeč ze státní univerzity v Baltimore Američanka Ammaarah Azraa Williamsová s výborným výskokem. Dále do Sokola míří slovenská juniorská reprezentantka s roční maďarskou klubovou zkušeností, devatenáctiletá rodačka z Nitry Deana Valentová. Nahrávku by měly řídit polská dvaadvacetiletá hráčka Katarzyna Kaminská, která prošla španělskou, francouzskou, litevskou a polskou soutěží, a nadějná čtyřiadvacetiletá Klára Dvořáčková, hrající loni za Frýdek-Místek a předtím působící ve VK Prostějov.

„Věříme, že nové hráčky přinesou do týmu dobrou náladu, kabina si sedne a půjdeme za naším cílem. Doufám, že zkušenější hráčky v čele s Laurou Holubcovou družstvo potáhnou i na hřišti a sezona bude o poznání lepší než ta loňská. Určitě nechceme hrát baráž a uděláme pro to vše,“ řekl ke složení kádru a plánům do nového ročníku trenér Sokola Šternberk Miroslav Jehlář. A připomněl, že dalším tradičním cílem klubu je pak posouvat výkonnostně mladé hráčky kupředu.

V týmu po neúspěšné baráži skončily Polka Martyna Kłodowá, kapitánka Aneta Weidenthalerová, Izraelka Dana Cohenová, nahrávačka Anna Přibylová a kazašská nahrávačka Ksenia Kurerová.

Přípravu odstartovaly hráčky Sokola Šternberk v domácích podmínkách. Tréninky začaly kondiční přípravou pod vedením kondiční trenérky Hany Stratilové. „S Hankou jsme dlouhodobě velmi spokojení, odtrénuje s holkama první poslední. Je schopná s nimi jít na trénink klidně v šest ráno, když si řeknou. Je to pak vidět v sezoně, kdy nemáme zranění, holky jsou na tom kondičně vždycky dobře,“ pochválil spolupráci s kondiční trenérkou kouč Sokola Miroslav Jehlář. Tomu bude i letos jako asistent pomáhat Jakub Procházka, kondiční tréninky má na starosti Hana Stratilová a statistikem je Filip Koryčanský.

Po zbytek srpna budou mít hráčky Sokola dvoufázové tréninky, dopoledne tělocvičnu a odpoledne herní segmenty, pravidelně bude zařazena i regenerace. „První týdny přípravy budeme poznávat, co holky umí, budeme sledovat techniku a postupně k sobě skládat dvojice a směřovat to k základní šestce, kterou budeme hledat na přípravných turnajích. V přípravě momentálně není Karolína Úradníková, která byla na operaci ramene a ještě se doléčuje,“ doplnil Jehlář.

Během léta čeká Sokol na přelomu srpna a září turnaj v polské Nyse, následovat bude turnaj ve slovenském Novém Mestě nad Váhom, 14. a 15. záři to bude TOMI - REMONT Cup v Olomouci a týden před startem extraligy přijde měření sil na turnaji ve slovenském hlavním městě Bratislavě. 28. září pak přivítá Šternberk na domácí palubovce v derby Šantovku Olomouc.