Součástí oslav stého výročí volejbalu ve městě Přerov bylo i utkání 12. kola extraligy žen, v němž domácí celek hostil tým Šantovky Olomouc UP. Důležitý duel dvou sousedů v tabulce se rozhodoval až v tiebreaku, v němž dramatickou a dlouhou bitvu těsně získaly hostující vysokoškolačky a zvítězily v Přerově 3:2.

Volejbal: Přerov - Olomouc (2.12.2023) | Foto: Jan Pořízek

„Dneska mě to hodně mrzí. Měli jsme to rozehrané na 3:0. I přesto jsme vedli 2:1, ale ve čtvrtém setu rozhodl dobrý servis soupeře a naše zbytečné chyby. A tie-break je loterie," litoval po zápase přerovský kouč Radim Vlček.

Už úvodní dějství vždy prestižního derby předznamenalo velký boj s mnoha zvraty: oba celky se přetahovaly o maximálně tříbodové vedení, před koncovkou však měly rázem citelně navrch hostující Olomoučanky díky šestibodové šňůře vylepšené dvěma esy nahrávačky Shevkenekové (16:14, 16:20). Jenže brzy bylo vyrovnáno (21:21), a přestože měla Šantovka v závěru hned dva setboly (22:24), domácí celek nejprve otočil (25:24) a následně díky těsné výhře 27:25 urval sadu pro sebe.

Podobný, ale výsledkově opačný průběh mělo i druhé dějství. Za vítězstvím tentokrát po úvodní ostřelované šturmoval Přerov (16:11, 17:12), Šantovka však dokázala zareagovat (17:15), a i když si dokonce čtyři setboly vypracovali domácí (22:20, 24:20), šestibodová šňůra Olomouce podpořená podáními Farské včetně jednoho esa znamenala výsledek 24:26 a vyrovnání na 1:1.

Třetí část dál brnkala na nervy fanoušků i trenérů (5:4, 5:7, 9:7), od stavu 16:15 však přišel nakonec rozhodující únik domácího týmu (20:15), jenž už si vedení udržel a po výhře 25:21 měl znovu blíž k celkovému triumfu.

Proti však byl hostující výběr, který se hned od začátku čtvrté sady tlačil nad protivníka (1:4, 2:6), sice si neodpustil částečné výpadky (6:6), ale od poloviny setu už měl citelně navrch (9:10, 9:13, 10:16) a po jednoznačném výsledku 16:25 s přehledem vyrovnal.

Přerov si porážkou nechtěl nechat zkazit slavnostní večer a do zkrácené hry nastoupil zostra (5:2), jenže mu brzy došel dech (5:6, 6:8). Skóre bylo naposledy vyrovnané za stavu 9:9, pak už vedla jen Šantovka (9:11, 11:14), která si díky vítězství 15:12 a celkově 3:2 odvezla od souseda cenné dva body.

„Dnes to bylo velice vyrovnané utkání a bylo to o chybách. Tým, co udělal méně chyb, tak zvítězil. Byl to i těžký zápas pro oba týmy hlavně při těch oslavách. Byli jsme úspěšnější,“ vyjádřil se k právě skončenému derby i olomoucký lodivod Jan Drešl.

Další ligový duel čeká Šantovku ve čtvrtek 7. prosince, kdy od 18 hodin přivítá v olomoucké univerzitní hale v předehrávce 16. soutěžního kola Duklu Liberec. Přerovanky pak čeká další krajské derby, tentokrát na palubovce Šternberku.

Volejbal Přerov - VK Šantovka Olomouc UP 2:3 (25, -24, 21, -16, -12)

Rozhodčí: Lenert, Olt.

Čas: 130 minut.

Diváci: 400.

Přerov: Hůsková, McClellanová, Tinklová, Vajdová. Kohoutová, Kovačićová. Libero: Kulová. Střídaly: Oujezdská, Martincová, Lazárková. Trenér: Radim Vlček.

Olomouc: Shevkeneková, Šotkovská, Nowaková, Artyshuková, Farská, Nečasová. Libero: Chaloupková. Střídaly: Fedchuková, Kořínková, Pluhařová. Trenér: Jan Drešl.