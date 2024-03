„Momentálně nás to opravdu strašně mrzí. Do poslední chvíle jsme totiž doufaly, že tu sérii nakonec otočíme, protože dva poslední zápasy byly velice těsné. Chtěly jsme tedy urvat jeden z těch prvních setů, nicméně to se nám nepodařilo a v tom třetím už to bylo fakt složité. I když jsme vedly v koncovce, chyběl nám ten rozhodující důraz. Je to vážně obrovská škoda, se soupeřem se totiž hrát dalo," mrzelo bezprostředně po posledním míči série 24letou olomouckou kapitánku a blokařku.

Dohrály jsme to se ctí

Olomoucký celek to ale neměl jednoduché jen v play-off, ale v podstatě už od samotného začátku sezony. Hráčky, kterých už tak nebylo mnoho, totiž jednu po druhé kosily zdravotní problémy a výjimečné nebyly ani případy, kdy trenér Jan Drešl vedl z lavičky kolektiv složený třeba jen ze sedmi či osmi plejerek.