Až na nezvyklém sedmém místě skončil po dlouhodobé části extraligy volejbalistek tým VK Šantovka Olomouc UP. Stalo se tak po „úsporné“ sezoně doprovázené řadou zdravotních problémů v hráčském kádru. Ve čtvrtfinále play-off tak vysokoškolačky narazí na druhý tým tabulky z Prostějova. Opakovat se tedy bude loňské čtvrtfinále, které vyhrál Prostějov hladce 3:0.

Volejbalistky Olomouce mají šanci v play-off napravit pokaženou základní část. Proti Prostějovu to ale lehké mít nebudou. | Foto: Jan Steiner

„Bude to samozřejmě těžký soupeř, my budeme chtít sérii maximálně zdramatizovat. Tedy neprohrát 0:3. Budeme chtít Prostějov co nejvíce potrápit. V základní části jsme s nimi v prosinci i v lednu prohráli oba duely velmi těsně, až v tiebreaku. Je tedy vidět, že jsme proti nim schopni zahrát. Uvidíme, jakým přínosem pro ně bude nová posila, Milica Tošič," říká pro klubový web olomoucký kouč Jan Drešl.

Šantovku téměř po celou druhou polovinu základní části sužovaly zdravotní problémy, a to zejména na tak klíčovém postu, jakým jsou nahrávačky. Jak to tedy vypadá nyní, doslova v hodině H?

„Leah Shevkeneková se stále rozehrává po zranění hlavy. Výpadek tam je znát, navíc v posledním domácím utkání se šternberkem si podvrtla kotník. Anička Přibylová, která po mononukleóze, ještě také nemůže trénovat naplno. V péči našeho fyzioterapeuta Amra Zaatara je, taktéž s kotníkem, Anna Šotkovská. Snad to bude v pořádku," popisuje.

I kvůli výše zmíněným důvodům nebyly olomoucké výkony takové, na které byli fanoušci po dlouhá léta zvyklí. Z celkového počtu 27 zápasů uhrály Hanačky pouhých 28 bodů, což vystačilo na pouhopouhé sedmé místo. Hůře na tom byly už jen přerovské zubřice, které se ve čtvrtfinále střetnou s prvními Šelmami Brno, Frýdek Místek, kterému sezona už skončila úplně a Šternberský Sokol, který si, stejně jako loni, zahraje baráž o zachování extraligové příslušnosti.

Není proto divu, že se hráčky před rozhodujícími boji musely zkonsolidovat zejména po zdravotní a psychické stránce. „Holky dostaly chvilku volno, absolvovaly i rehabilitace. Uvidíme, v jakém budeme počtu a samozřejmě uděláme před začátkem maximum, abychom byli nachystaní," uvedl Drešl.

Série na tři vítězné zápasy začíná již zítra v prostějovském Národním sportovním centru, na palubovku olomoucké haly UP se pak přesune v sobotu. Třetí zápas se pak odehraje znovu za další tři dny v Prostějově a tak hrozí, že onen sobotní mač, který odstartuje od 16 hodin, by mohl být i posledním domácím střetnutím v sezoně.

I proto olomoucký lodivod doufá v co nejvyšší návštěvnost. „Určitě se budeme diváky snažit navnadit naším středečním zápasem. Uvidíme, jak dopadne. Budeme chtít hrát atraktivní volejbal s velmi kvalitním protivníkem, kterého budeme chtít překvapit," uzavřel.