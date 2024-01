V utkání 17. kola extraligy volejbalistek hostil v hanáckém derby Šternberk celek Olomouce. Olomoucký tým měl domácím co vracet, v 8. kole totiž se Šternberkem senzačně padl 1:3. A zápas nyní rozhodoval až tiebreak. Ten vyhrály Olomoučanky 15:9, ale důležitý bod má i Šternberk, který se tak dostal z posledního místa.

Volejbalistky Olomouce. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Na našich hráčkách se podepsala měsíční pauza, kdy jsme si sice minulý týden zahráli přípravný turnaj, který nás ale herně moc neprověřil. Dnes jsme nastoupili do ostrého utkání proti oslabenému Šternberku, ale nepředvedli jsme vůbec dobrý výkon. Některé hráčky se mají za co stydět, když se na zápas podívají znovu. Naštěstí máme alespoň dva body, a pochválím naši blokařku Viktorii Nowakovou, která zahrála výborně,“ zhodnotil zápas trenér hostí Jan Drešl.

Začátek střetnutí patřil hostům, Šternberk ale zabojoval a po malých krůčcích se začal přibližovat. Po oddechovém čase dokonce vedl o tři body. Až útok Artyshukové znamenal ztrátu podání pro domácí. Set pak šel za vyrovnaného stavu 18:18 do dramatické koncovky. Po útočné chybě Olomouce pak získaly domácí hráčky setbol a po podání Kłodové a smeči Látalové vybojoval první set - 25:23.

Ve druhém dějství Olomoučanky opět začaly razantně, body získávala Ukrajinka Artyshuková, přidala se i Farská a rázem vedly 10:3. Domácí snížili poprvé až na 4:14. Šantovka pak ale začala kupit chyby v útoku a Sokolky se dostaly na 9:15. Po zázračném míči libera Chaloupkové a úspěšném útoku Fedchukové ovšem hosté nepřipustili v této části drama a opět získali větší náskok (19:11). Z toho se už Sokolky nedostaly - 11:25.

Třetí sada začala vyrovnaně. Chvíli vedl Šternberk, chvíli Olomouc, při podání Šotkovské odskočili na dva body hosté (6:8). Po útoku a podáních Kłodové zase vedl Sokol (12:9). Šantovka přidala v útoku a po bodech Nowakové a dvou Artyshukové vedla 15:14. Za stavu 19:19 šel třetí set do napínavého závěru. Po několika chybách Olomouce na síti vybojovali domácí vítězství 25:22 a získali důležitý bod.

Do čtvrté části duelu opět vstoupily lépe hostující Olomoučanky. Při servisu Nowakové vedly 4:1, domácí celek si ale nenechal ujet vlak jako ve druhém setu a snížil na 5:6. A po ostrém podání Polky Kłodové bylo srovnáno na 8:8. V polovině setu se dostaly Sokolky do vedení 15:13, domácí celek obrovskou bojovností přehrával volejbalovější hosty a po dalších vybojovaných míčích vedl už o čtyři body. Trenér Šantovky Jan Drešl oddechovými časy burcoval tým, po útoku středem kapitánky Nečasové a smeči Fedchukové hostí snížili a po servisu kapitánky Nečasové bylo srovnáno (18:18). V závěru ještě vedl Šternberk po bloku Kořínkové o dva body 22:20. Hosté ale vyrovnali skóre a při podání Nowakové šli pro setbol, který úspěšným blokem vybojovali a následně po bloku Farské i proměnili a vyrovnali stav střetnutí na 2:2.

Tiebreak začal vyrovnaně, po stavu 4:4 šla do vedení při servisu Artyhsukové univerzita (8:5). Následovala však ulívka Přibylové a eso s přispěním pásky Cohenové a Sokol stáhl náskok. Šantovka ale zase odskočila na tři body (10:7), a po útoku do autu Weidenthalerové už to bylo o čtyři. Olomoucké volejbalistky už si vítězství pohlídaly (15:9) a vyhrály ve Šternberku 3:2.

„Z našich tří utkání v novém roce to byl nejlepší výkon. Soupeř byl favoritem, dokázali jsme se však proti němu zvednout. V prvním setu jsme je překvapili agresivitou. Ve druhém nás přečetli, ale za další dva sety musím holky pochválit. Škoda čtvrté sady, kdy jsme vedli 22:20 a nezahráli jsme jednoduché míče. Mohli jsme mít tři body, ale máme aspoň jeden. Soupeři musím pogratulovat a jolkám děkuji za výkon,“ hodnotil duel i kouč Sokola Miroslav Jehlář.

TJ Sokol Šternberk - VK Šantovka Olomouc UP 2:3 (23, -11, 22, -22, -9)

Rozhodčí: Novák, Vachutka.

Čas: 129 minut.

Diváci: 120.

Šternberk: Látalová, Kořínková, Kłodová, Weidenthalerová, Cohenová, Přibylová. Libero: Vyjídáková. Střídaly: Kurerová, Pavlovská. Trenér: Miroslav Jehlář.

Olomouc: Shevkeneková, Fedchuková, Nowaková, Artyshuková, Farská, Nečasová. Libero: Chaloupková, Střídaly: Šotkovská, Pluhařová, Ryšavá. Trenér: Jan Drešl.