„Měla jsem dva nejúspěšnější týdny za poslední rok. Ale taky nejnáročnější,“ vracela se k začátku února.

Final Four poháru, do toho příprava na státnice. Byl to boj?

Sáhla jsem si na dno, byla jsem neuvěřitelně unavená a psychicky úplně zničená. Zpětně se na to dívám tak, že to byly dva nejkrásnější týdny. Obhájila jsem diplomku, potom jsme jeli do Brna, tam jsme vyhráli pohár a za tři dny jsem udělala státnice a jsem magistra. Potom jsem tři dny v kuse spala, ale byly to úspěšné dva týdny (usmívá se).

Jak náročné je skloubit kariéru profesionální volejbalistky a vysokoškolské studium?

Bylo to těžké, ale já tvrdím, že to jde a kdo tvrdí opak, tak je to spíš jen výmluva. Je to vlastně jako ve sportu – když to člověk moc chce, tak tu školu zvládne. Já jsem škole obětovala i zahraniční angažmá a i když už jsem kolikrát nemohla a nevěděla, jak dál, tak jsem to vždycky nějak zvládla. Zůstávala jsem kvůli tomu v Česku, ale titul už mi nikdo nevezme.

Fotbal? Musela bych se naučit pravidla

Je pro vás vysokoškolský titul teď cennější než ten volejbalový?

Holky v šatně jsem trošku naštvala, když jsem řekla, že je teď pro mě důležitější škola a státnice. Že zlatou medaili z poháru už mám, ale magistra ještě nejsem. To se na mě trochu mračily, ale vnitřně jsem věděla, že když budu na hřišti, tak budu myslet jen na volejbalové zlato. Na státnicích mi ale záleželo opravdu hodně. Volejbal není sport, ve kterém bych si vydělala miliony a do konce života nemusela nic dělat.

V jakém oboru se vidíte?

Jsem sportovní manažer. Bylo by hezké ideálně zůstat u volejbalu, kterému rozumím. Ale není to zaměřeno čistě na volejbal, může jít o jakékoliv sportovní odvětví a managování klubu. Ráda bych to třeba tady jednoho dne pozvedla, kdyby to šlo.

Sportovních manažerek v Česku zase tolik není…

Já zmanaguji všechno, i domácnost (smích). Jsem vůdčí typ, co rád rozhoduje. Bavilo by mě v tomhle oboru působit.

Díky vašemu příteli (fotbalista Sigmy Tomáš Zahradníček, pozn. red). se ale jistě vyznáte taky ve fotbale. Ten by vás nelákal?

Do fotbalu bych se úplně nehnala, i když všichni víme, že je tam více peněz, takže proč ne, kdyby přišla nějaká nabídka. Musela bych se ale všechno doučit, včetně pravidel (směje se).

Týmové sezení vyčistilo vzduch

Zpět k volejbalu. V sobotu jste si připsaly hladkou výhru nad Libercem. Období, kdy jste s Duklou doma prohrály, je definitivně pryč?

Snad ano. Naše hra se v posledních týdnech posouvá. Je to vidět zápas od zápasu, zlepšily jsme přihrávku a od toho se to všechno odvíjí.

Kde nastal zlom?

Pohár nás uklidnil, to byl pro nás takový záchytný bod. Z poloviny máme letos splněno. Ujasnily jsme si věci, co se od každé čeká a nějak si to sedlo. Pokud se to takovým tempem bude zlepšovat dál, tak to bude ideální načasování na play-off.

Kromě pohárového uklidnění jste si udělaly i sezení uvnitř týmu?

Došlo k obojímu. Trochu to vyčistilo vzduch. Ujasnily jsme si, proč tady jsme a o co letos hrajeme. Pochopily jsme to a teď máme jediný cíl a to je dostat se do finále a v něm obhájit titul. Víme, že to letos bude hrozně těžké.

Brno nemá na sobě takový tlak

Největším strašákem je VK Brno, lídr tabulky. Šelmy přitom nemají tak profesionální režim, jako váš tým.

To je jejich výhoda, protože ty holky si už v životě něco volejbalem dokázaly a tohle je pro ně taková třešnička na dortu. Asi nad sebou nemají takový tlak, jako my. Není od nich asi takové očekávání a ono se pak líp hraje.

Byly byl zápasy v play-off jiné než dosavadní souboje a mohla by to být vaše výhoda?

Jestli na to finále dojde, tak to bude zas něco úplně jiného. Nebude to zápas v základní části, bude to finále play-off, kde budeme schopny předvádět zase úplně jiný volejbal, než měsíc zpátky. Ale to stejné bude samozřejmě platit i pro ně.

Jak je potřeba ladit formu před startem play-off?

V poháru jsme dokázaly otočit zápas ze stavu 0:2, kdy jsme hrály naprosto otřesně. To byl důležitý faktor, který pomáhá naší psychice. Potřebujeme teď vyhrávat zápasy co nejjasnějším rozdílem, abychom si ještě víc nahnaly sebevědomí.