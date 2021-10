„Potom se projevila asi nějaká naše větší zkušenost. Soupeř hrál výborně druhý set, my příští týden začínáme těžší soupeře z horní poloviny tabulky, tak byl tento zápas určitě skvělá příprava,“ má jasno Hroch.

„My jsme čekali, že Přerov bude tlačit stejně jako v Liberci servisem, celý týden jsme se na to připravovali. V prvním setu to však vypadalo úplně obráceně,“ hodnotil olomoucký kouč Martin Hroch.

„Myslím, že dva sety od nás docela dobrý volejbal, škoda ve druhém setu, že jsme nedohráli tu koncovku, kdy jsme mohli jít o dva body do vedení a trefili jsme útokem středem bránicí hráčku a od ramena se to odrazilo někam k nám na lajnu,“ hodnotil domácí kouč Radim Vlček.

Voleibalistky Přerova (v modrém) proti VK UP Olomouc. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Derby Přerova a Olomouce dopadlo podle papírových předpokladů. Domácí Zubřice nestačily na Olomouc a nevzaly soupeři ani set, přestože nechybělo moc a do třetí sady by se šlo za stavu 1:1.

