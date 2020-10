„Snažila jsem se na startu nebýt nervózní, což se mi docela povedlo, a až na jedno načelení (náraz čelem lodi do břehu), kdy jsem myslela, že jsem úplně v háji, jsem to vyřešila dobře a zbytek jízdy byl prakticky bez chyby,“ uvedla šampionka, která má na konci sezony skvělou formu.

Starší ze sester Kneblových před dvěma týdny skončila šestá mezi dospělými na mistrovství Evropy seniorů v pražské Tróji, už tam ale hlásila, že hlavní závod sezony teprve přijde.

„Jsem nejvíc šťastná. Je to sen. Jelo se mi fantasticky a ten pocit v cíli, to chci ještě někdy zažít, pro takové chvíle ten sport dělám,“ svěřovala se po finálové jízdě novopečená mistryně Evropy.

ÚSPĚCH V HLÍDKÁCH

Pro Terezu to bylo už druhé zlato na šampionátu, to první vybojovala závodě hlídek spolu se svou sestrou Klárou a další olomouckou kamarádkou Veronikou Janů. Tereza tak jako jediná z celé české výpravy vybojovala dvě zlaté medaile.

„Já mám Krakov hrozně ráda, loni jsem tady byla druhá na světě a teď dvě zlaté na Evropě. Musím říct, že před startem individuálního závodu jsem byla dost nervózní, ale hned jak jsem vyjela, to ze mě spadlo a bylo to dobrý. Závod hlídek byl skvělý v tom, že jsme jely tři holky z Olomouce a hlavně jsem v týmu závodila se svou sestrou, to bylo úplně nejvíc a vítězství jsme hrozně prožívaly,“ přidala postřehy ze zlatého Krakova Tereza Kneblová.

PĚT LODÍ Z HANÉ

V Polsku nebyla Tereza zdaleka jedinou Olomoučankou. Na vrchol juniorské sezony vyjelo z Hané rekordních pět lodí a všechny předvedly výbornou formu.

Druhou individuální medaili přidal v posledním závodě celého šampionátu kajakář Martin Rudorfer.

V tradičně nejobsazenější kategorii se Rudorfer ve finále nevyvaroval dvou doteků branek. Ve většině případů by to pro jakéhokoliv kajakáře znamenalo konec nadějí na větší úspěch, jenže Rudorfer se s touto okolností nemínil smířit.

Díky extrémně rychlé jízdě Martin manko smazal a vybojoval stříbro.

„O něčem podobném jsem ani nesnil. Když jsem dojel do cíle, tak jsem věděl, že jsem zajel skvělou jízdu, jenže dva doteky jsou hodně. Myslel jsem, že to bude nějaké čtvrté páté místo a i s tím bych byl maximálně spokojený. Medaile je neuvěřitelná,“ hledal Rudorfer slova, kterými by okomentoval evropské stříbro.

Zlatou medaili veze do Olomouce i singlkanoista Martin Kratochvíl. Juniorské jedničce se sice nevydařil individuální závod tak, jak by si přála. Martin obhajoval stříbro z loňského roku, tentokrát však dojel v soutěži jednotlivců osmý.

Kratochvíl ale spolu s pražskými kolegy Adamem Králem a Kryštofem Lhotou vybojoval zlato v soutěži družstev.

„Titul je perfektní a to hlavně proto, že Adam byl před závody nemocný a tak jsme spolu hlídky nemohli moc trénovat. Vítězství je velký úspěch,“ hodnotil zlatou hlídku Kratochvíl.

Po boku Terezy Kneblové zažila jako singlkanoistka v Polsku první velkou mezinárodní akci také její o dva roky mladší sestra Klára. Třetí českou juniorskou singlířkou na startu pak byla rovněž patnáctiletá Veronika Janů.

Olomoucký oddíl tak poprvé ve své historii dodal slalomové reprezentaci jednu celou kategorii.

Kromě vítězné Terezy se navíc dařilo i oběma mladším závodnicím. Klára s Veronikou postoupily v individuálních závodech do finálové desítky a obsadily deváté respektive desáté místo. K úspěšnému vystoupení v závodech jednotlivců je nutno přidat již zmíněné čistě olomoucké zlato v soutěži hlídek.

„Po dojezdu jsme vedli, takže jsme měly velkou radost, pak nám tam ale naskočil dotek a my spadly na druhé místo, po chvíli ale penalizace zase zmizela a byly jsme opět zlaté… Bylo to takové trochu zvláštní, tu radost jsme prožily vlastně dvakrát,“ usmívala se mladší ze sester Kneblových Klára a Veronika Janů dodala: „S holkami jsme velké kamarádky, takže je perfektní, že jsme mohly jet spolu. Byl to pro mě první takhle velký závod, ale myslím, že jsme to nakonec všechny zvládly dobře.“

David Knebel