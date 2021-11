„Ambice máme vždy ty nejvyšší. Tým se nám ale trošku změnil. Začleňujeme mladé hráče, u kterých chceme, aby se vyrovnali těm starším,“ hlásí trenér KVP Přerov Radek Otáhal.

Také v Olomouci pokukují po zlaté medaili. „Ve finále posledního turnaje loňské ligy jsme prohráli o gól, takže jsme vicemistry loňského ročníku. Letos bychom rádi na tento úspěch navázali a hráli o titul,“ prozradil kouč UP Olomouc Petr Heger.

Samotné hanácké derby nabídlo extrémně vyrovnanou a zajímavou podívanou, která dospěla až do penaltového rozstřelu, kde byl lepší Přerov a zvítězil tak 13:12.

„Bylo to krásné derby, vyrovnané z obou stran. Škoda, že jsme nezvládli závěr, kdy jsme vedli o dva góly. Ale to je sport. Jsme spokojení, je to příprava na příští rok,“ připomněl Petr Heger.

„Potřebovali jsme natrénovat různé taktické věci, které si nemůžeme vyzkoušet na tréninku,“ potvrdil slova o přípravě na novou sezonu také přerovský trenér Radek Otáhal.

„Začali jsme dobře, ale pak jsme přestali proměňovat jasné šance. Chvílemi jsme myslel, že prohrajeme. Penalty už byly o štěstí, podržel nás gólman, bez něj bychom dnes nevyhráli,“ hodnotil nejlepší střelec Přerova a nakonec i celého turnaje Kristián Holibka.

Přerované nakonec z domácího bazénu o víkendu vylovili bramborové medaile. Ve vyrovnaném boji o bronz nestačili na pražskou Slavii, které podlehli 8:11. Ze zlata se radovala Kometa Brno. Ta ve finále zdolala Strakonice 16:10.

A proč letošní boje o putovní pohár nemohli sledovat diváci? „Bylo to spojené s testováním snad každého diváka, který by zde byl přítomen. Jako pořadatelé jsme se rozhodli, že to uděláme bez účasti veřejnosti. Té se samozřejmě tímto omlouváme. Zápasy bylo možné sledovat živě nebo dodatečně prostřednictvím kanálu svazu,“ vysvětlil Radek Otáhal.

Tak snad se fanoušci v regionu tradičního sportu dočkají po novém roce.