Prozraďte, kdy a kde jste začínal s házenou?

Házenou jsem začal hrát jako minižák roce 1982, až do roku 1994 jsme hrál za TJ Sigma Opava. Pak jsem se přestěhoval do Libavé, kde jsem založil oddíl házené, který tam působil až do roku 2008. Poté jsem začal působit jako trenér mladších žáků ve Velké Bystřici.

Velká Bystřice byla tedy jasná volba?

Ano. Z Libavé je nejblíže, práci s mládeží v žákovských kategoriích ve Velké Bystřici měli a mají na výborné úrovni, a tak nebylo co řešit. Navíc Bystřičtí měli v té době velmi silný ročník kvalitních hráčů ročníků 1999/2000 stejně jako na Libavé, a tak příchodem asi čtyř až pěti hráčů z libavské kliky vznikla jedna další úspěšná generace.

Jaké máte vzpomínky na své dřívější trenérské působení v klubu Házená Velká Bystřice?

Dnes už vzpomínám jen na ty lepší věci a úspěchy. Kluci vybojovali pozici vicemistra republiky starších žáků pro rok 2014. Výborný výsledek a skvělá práce celé party, se lvím podílem druhého trenéra Boba Menšíka. Potom hoši dvakrát vybojovali nejvyšší soutěž dorostu, ve které předváděli dobré výsledky. Na tuto dobu vzpomínám asi nejraději, na atmosféru v týmu, která byla super, i na spolupráci se svými dvěma vedoucími Jardou Lounem a Petrem Kloboučkem.

S jakými ambicemi se vracíte na trenérský post do Velké Bystřice?

Vnímám ten výborný výsledek z nedohrané sezony a sílu celé té party, takže říct, že nemyslím na bednu, by bylo asi pokrytecké.

Jaký máte cíl v nadcházející sezoně 2020/2021?

Ten výsledkový už jsem zmínil. Ten druhý cíl – chci mít s klukama v týmu přátelskou pohodovou atmosféru. Pokud se na trénink a zápas těšíte, chcete spolu být, vítězit, zvládnete i ty těžší chvíle, jinak to nemá smysl…

Tým Velké Bystřice byl po podzimní sezoně s 21 body na druhém místě prvoligové tabulky. Jak vidíte případný postup do extraligy?

A je ta otázka tady, tak nějak jsem tušil, že přijde. Víte, když to celé vnímáte v delším časovém kontextu, tak Bystřice už po extralize sahala před třemi lety za trenéra Veřmiřovského. Bohužel to nevyšlo, v posledním zápase se Strakonicemi minulou sezonu opět druhé místo a smolně ukončená sezona, kvůli trošku jinému soupeři, k tomu nově opravená hala – moc bych extraligu Velké Bystřici přál. Jestli by to mohlo být už tuto sezonu, to se uvidí. Jedna věc je vybojovat první místo a uspět v baráži a úplně druhá věc je hrát obstojně extraligu.

Co říkáte na současný hráčský kádr?

Já samozřejmě ty kluky znám. Je tam pár pro mě nových jmen, ale kostra týmu je stejná. Je tam celá řada starších zkušených hráčů, se kterými se znám již z minula – Vydra, Wolf, Mužík, Švébiš nebo Kubis, ale jsou tam i výborní mladí hráči, kteří už ve svém věku patří k tahounům mužstva a předvádí výborné výsledky, jako jsou Dobeš nebo Souček.

Uvažujete o posilách a máte představu na čem je potřeba zapracovat?

Samozřejmě. O tom musí uvažovat každý trenér. Chci celkově zrychlit a zagresivnit hru a k tomu potřebuju mít na každém postu vyrovnanou dvojici hráčů jak herně, tak zejména fyzicky. Chci herní zátěž rozložit na více hráčů, protože hrát 60 minut rychlou házenou v sedmi lidech prostě nejde. Chci dát šanci hráčům, kteří nebyli v minulých letech tak vytížení, byť hráčské kvality u nich bezesporu jsou. Někteří zkušení hráči odešli, ale jsou v jednání noví, a pokud by to všechno vyšlo, mohla by to být hodně zajímavá sezona.

Který tým v tabulce považujte za nejtěžšího soupeře?

Tady neřeknu asi nic překvapivého. Budou to soupeři z čela tabulky s extraligovými zkušenostmi. Strakonice a Litovel, ale i Chodov nebo Zlín budou velmi těžkými soupeři, nikoho nemůžeme podcenit a musíme to tlačit na plný plyn od začátku sezony až do konce.

Kdy začne a jak bude probíhat letní příprava?

Začneme tak jako většina prvoligových týmu od začátku srpna. Fyzické testy, zvyšování fyzické kondice, přáteláky a turnaje, to, co se praktikuje snad asi všude. Hráči mě znají, ví, co asi přijde, proto věřím, že fyzickou přípravu v červnu a červenci nepodcení.

Co na staronové angažmá ve Velké Bystřici říká rodina?

To je spíš otázka pro ně, ale moje manželka už za ty roky ví, co to obnáší, a abych byl upřímný, moc nadšená nebyla. Nicméně, ale o mém rozhodnutí ví a respektuje ho… (úsměv)

Autorka: Kamila Petrová