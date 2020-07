„Poslední dva týdny byly náročné. Jsem rád, že jsme Katarinu získali,“ oddychl si předseda klubu Jiří Zemánek.

V Olomouci v nedávné minulosti působily úspěšně tři volejbalistky z Chorvatska. „Byli jsme s jejich výkony spokojení. Všechny prokázaly kvalitu a fanoušci si je oblíbili,“ vzpomíná na balkánské trio: Dumančičová, Sainová a Čutuková. „Doufám, že k nám přinese opět jižanskou dravost a bezstarostnost,“ přeje si Jiří Zemánek.

Jeho slova potvrzuje i samotná hráčka.

„Chci dát týmu ze sebe to nejlepší, být agresivní a přinést na hřiště vášeň,“ říká odhodlaně Katarina Pilepičová.

S volejbalem začínala v Rijece, aby s ním zamířila do USA, kde studovala a hrála tamní univerzitní ligu za San Francisco a Arizonu. Po studiu zvolila exotické angažmá na Filipínách, načež se stěhovala do řeckého klubu AO Thiras. Její poslední zastávkou bylo Finsko, kde oblékala dres mistrovského LP Viesti a zahrála si Ligu mistryň.

„Těším se, až si ji znovu zahraji. Je to privilegium a skvělá příležitost si zahrát proti nejlepším týmům a hráčkám na světě. Je to skvělý pocit, musíte ze sebe dostat při každém míči to nejlepší. Věřím, že nám to pomůže v domácí lize,“ říka Pilepičová.

Česko pro ni bude pátou zahraniční štací, kterou si šestadvacetiletá chorvatská univerzálka vyzkouší.

„Slyšela jsem, že město je velmi pěkné a dá se snadno projít pěšky,“ těší se univerzálka Pilepičová až prozkoumá zákoutí historického centra Olomouce.

Extraligový ročník letos slibuje velmi vyrovnanou podívanou, neboť zvučné posily oznámily: Šelmy z Brna, pražský Olymp a Dukla Liberec.

„Vím, že liga je kvalitní a klub má ty nejvyšší ambice. Už se nemůžu dočkat, až se setkám s týmem a začneme se společně připravovat,“ těší se Katarina Pilepičová.

Tomáš Příhoda