Vedení si ale za svým rozhodnutím stojí.

„Ukončení všech smluv bylo zcela logické a promyšlené po všech stránkách,“ komentuje s odstupem několika dnů předseda Jiří Zemánek.

Hanácký klub musel k nepopulárním opatřením sáhnout z ekonomických důvodů.

„To je bohužel úděl manažerů. Cíl je stanoven jasně: ušetřit potřebné prostředky a zajistit existenci klubu i do budoucna. Aby se v Olomouci hrál špičkový ženský volejbal a fungovala výchova mládeže a zároveň potřebné volnočasové aktivity pro děvčata všech věkových kategorií,“ líčí Zemánek.

Zužování kádru nastalo i přesto, že se blíží start Olomouce v prestižní Lize mistryň a rozběhnout by se v dohledné době znovu měla také Uniqa extraliga.

Jenže dál panuje nejistota ohledně celé sezony.

„Postavili jsme široký a silný tým, jenž měl uspět v obou soutěžích a jehož provoz stojí stovky tisíc korun měsíčně. To v situaci, kdy potenciální sponzoři lapají po dechu a podpora ze strany municipalit logicky slábne, není reálné v našich podmínkách udržet,“ vysvětluje Zemánek důvody šetření.

Martinu rádi uvítáme zpět

„I pokud se sezona odehraje, a to není zdaleka jisté, musíme ji zvládnout s kvalitním, ale úzkým a tedy ekonomicky únosným kádrem. Což znamená šest hráček základní sestavy plus libero a k nim naše mladé talentované volejbalistky, které si rovněž zaslouží svou šanci,“ prozrazuje Zemánek úspornou strategii.

Zmiňované trio hráček v základní sestavě nefigurovalo, ač v případě Michalíkové, která v Olomouci působila posledních pět let, to bylo do jisté míry z důvodu rekonvalescence po operaci ramena.

„Martina se v Olomouci rozhodně hluboko zapsala, a pokud bude v budoucnu připravená a bude mít zájem, bezpochyby ji rádi znovu uvítáme ve svých řadách,“ nebrání se Zemánek další případné spolupráci.

Jak dále vysvětluje předseda klubu, druhá nahrávačka Gogičová musela jít z důvodu, že na tomto postu kraluje mladá česká reprezentantka Kateřina Valková. „Tady byla úspora jasná,“ tvrdí.

Kofieová? Lidsky je mi to líto

Tvrdou konkurenci v týmu měla i americká blokařka Kofieová.

„V tomto případě je mi to lidsky opravdu velmi líto. Olivia se skvěle předvedla ve Šternberku, oblíbili si ji diváci i spoluhráčky, byla dobrou duší a motorem úspěšného týmu. Ale opět platí to, že je velmi slušně placenou profesionálkou, která s podobnou variantou legálního ukončení kontraktu vždy musí počítat,“ prohlašuje Zemánek.

První velká zkouška na olomoucký tým čeká už ve dnech 24. až 26. listopadu, kdy se v italské Novaře uskuteční první z turnajů základní fáze Champions League.

Základní sestava VK UP Olomouc:

Kateřina Valková, Lucie Nová, Nikola Stümpelová (SR), Katarina Pilepičová (Chorv.), María Priscilla Schlegelová (Šp.), Michaela Madsenová (Fin.), libero Katerina Zilbermanová (Izr.).