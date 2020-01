Jaké hlavní poznatky jste zatím za půl roku u týmu olomouckých volejbalistek získal?

U žen je důležitá psychika. Tam tomu pořád ještě moc nerozumím (usmívá se). To je asi alfou a omegou.

Překvapily vás některé momenty?

Překvapuje mě to stále, protože jdu na trénink a nevím, co bude (směje se).

Po základní části extraligy jste na druhé příčce. Jsou brněnské Šelmy zaslouženě před vámi?

Šelmy Brno jsou velmi kvalitní tým. Ale kdybychom doma nezaváhali s Libercem, tak bychom byli nad nimi. Doma jsme Šelmy porazili 3:2 a stejným poměrem jsme prohráli na jejich půdě. Zápasy byly velmi vyrovnané a uvidíme, co přinese play-off.

Do nového roku jste vstoupili na jedničku. Svědčí o něčem tři hladké výhry, nebo je nechcete přeceňovat?

Nechci tomu dávat nějakou větší váhu, neměli jsme nějak těžké soupeře (Královo Pole, Šternberk, Přerov, pozn. red.). Spíš je důležité, jak jdeme do zápasu. Přes Vánoce jsme si něco řekli, abychom se soustředili maximálně na náš výkon a abychom si věřili.

Bylo potřeba tým nějak nakopnout po vyřazení z evropského poháru, které přišlo v závěr roku?

Přes Vánoce jsme se hodně soustředili na fyzičku, abychom dobili baterky, což bude základ do play-off. To bude hodně důležité. Když se člověk cítí dobře fyzicky, tak se cítí dobře i psychicky. Nějaká větší debata nebyla.

Zdá se, že se do formy dostávají i zahraniční posily Anastasia Kazačenková s Gannou Burbeljukovou. Příjemná zpráva?

Rozhodně. Burbeljuková dostala příležitost, protože Orvošová je zraněná. Chytla se toho velmi dobře, takže je fajn, že před koncem sezony tyto klíčové hráčky ukázaly, že mohou týmu pomoct. Budu na nich určitě dál stavět.

Jak vypadá situace mezi nahrávačkami? Máte určenou jedničku, nebo mají obě stejnou výchozí pozici?

Bude hrát nahrávačka, která je aktuálně v lepší pohodě. Momentálně je to Kača Dudová. Ale těžké zápasy, ve kterých bude potřebovat pomoct, určitě přijdou. Erica Handleyová také hraje výborně, ale teď se daří s Kačou, takže sázím na ni. To ale neznamená, že třeba v příštím zápase nemůže po půlce prvního setu nastoupit Erica a zůstat na hřišti do konce sezony.

Potřebuje americká nahrávačka trochu více času na aklimatizaci v novém týmu?

Přišla později, to je pravda. Kazačenková a Burbeljuková tady jsou od začátku sezony a půl roku se do toho nějak dostávaly. Je to otázka. U mužů je to něco jiného, tam hráč přijde a hned hraje. Možná že v ženské kategorii potřebují hráčky delší čas na aklimatizaci. Tyhle věci se stále učím (usmívá se).

Dáváte si konkrétní cíl do nadstavbové části v podobě postupu na první příčku tabulky?

Cíl je jít zápas od zápasu a je jedno, ve které části sezony. Každý zápas je pro nás důležitý, chceme si vytvořit pohodu a samozřejmě formu pro play-off.