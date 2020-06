„Ze svazu máme potvrzeno, že bychom se do Ligy mistryň měli dostat přímo, což je obrovská výzva a lákadlo,“ prozradil předseda VK UP Olomouc Jiří Zemánek.

Uplynulý ročník extraligy sice zůstal kvůli koronavirové pandemii nedohrán, konečné pořadí po základní části soutěže však zůstalo zachováno. A to zejména kvůli nasazení týmů pro příští sezonu v evropských pohárech.

V Champions League se tak měly představit volejbalistky VK Brno, vítězky dlouhodobé části extraligy. Šelmy ale účast na konci minulého týdne odmítly.

O vstupenku do elitního klubu tak požádá druhý tým tabulky a loňský mistr – Univerzita Palackého Olomouc. Ta už svůj zájem potvrdila.

„Účast v Champions League je sice nesmírně finančně a organizačně náročná a naše ekonomická situace není po nedohrané sezoně a při známých potížích našich partnerů úplně růžová, přesto do toho jdeme,“ potvrzuje podání přihlášky do nejprestižnější evropské klubové soutěže předseda Zemánek.

„Vrcholový sport se dělá právě kvůli takovým nádherným vrcholům a skvělí olomoučtí fanoušci si takový zážitek prostě zaslouží. Navíc stavíme zcela nový kádr, který by měl mít ambice se s touto výzvou po sportovní stránce úspěšně poprat,“ je přesvědčen Zemánek.

Olomoucké volejbalistky už sahaly po účasti v hlavní fázi Ligy mistryň vloni na podzim, na palubovce ukrajinského Chimiku Južne však těsně prohrály rozhodující zlatý set.

„Pokud vše vyjde a naše účast v základní skupině bude potvrzena, bude to zároveň velký signál pro naše stávající i potenciální nové partnery, že to s našimi ambicemi myslíme opravdu vážně. A věříme, že to nezůstane bez odezvy například u města Olomouc, které nám zatím zkrátilo slíbenou finanční podporu, ale tento moment by měl jeho rozhodnutí zvrátit,“ věří Jiří Zemánek.