Měla to být obrovská výzva a lákadlo. Start v prestižní Lize mistryň se ale pro olomoucký tým mění ve složitou misi plnou otazníků. Postavení Olomouce v základní skupině E Champions League by nebylo snadné ani za standardní situace. Hanácký tým vyfasoval hvězdné trio soupeřů – italskou Novaru, ruskou Kazaň a polskou Polici.

Výkonný ředitel VK UP Olomouc Radan Holásek. | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Loňský vítěz, předloňský vítěz a předloňský semifinalista. To je podobné, jak kdyby Sigma chytila Barcelonu, Real a Liverpool,“ upozornil výkonný ředitel VK UP Olomouc Radan Holásek na kvalitu protivníků. Nejen on má nyní celou řadu starostí.