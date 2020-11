Výběr trenéra Petra Zapletala platí v konkurenci Police, Novary a Kazaně papírově za jasného outsidera, jenže tyto předpoklady bude chtít vyvrátit.

„Není na nás žádný přehnaný tlak a chceme si zápasy s nejlepšími evropskými týmy užít. Stát se může všechno,“ hlásí z Itálie smečařka Lucie Nová.

Je tým bojovně naladěný na start?

Byli jsme ve velkém očekávání, zda se Liga mistryň v současné situaci vůbec odehraje. Takže jsme pochopitelně všichni rádi, že se našel způsob, i když se změnil systém a zápasy se odehrají bez diváků. Bojovná nálada je navíc posílena i měsíční pauzou české extraligy, takže se zpět na hřiště opravdu těšíme.

Jak probíhala nedělní cesta přes Vídeň a Milán a první den v Novaře?

Naprosto bez komplikací. Po příjezdu do Novary jsme absolvovali další testování, kde se potvrdilo, že jsme naštěstí stále všichni negativní. Dnes jsme si na hotelu po snídani lehce zaposilovaly a protáhly tělo po včerejším cestování. Po obědě proběhl první videorozbor soupeřek. Večer máme první trénink, kde si vyzkoušíme místní halu.

Jste i přes dlouhý herní výpadek nachystané na zápasy nejlépe, jak to bylo v dané situaci možné?

Samozřejmě že by pro nás bylo příznivější, pokud bychom za sebou neměly herní deficit způsobený stopnutím soutěží i tréninků v hale. Ale věřím, že jsme to fyzicky dohnaly a na naší hře se to nepodepíše.

Začínáte proti polskému Chemiku Police. V tomto zápase je bezesporu největší šance na vítězství. Vzhlížíte proto nejvíc k úternímu souboji? Nebo se těšíte spíš na superfavority Novaru a Kazaň?

Ano, proti Polkám bychom objektivně měly mít největší šanci, které bychom rádi využily. Dnes i zítra se příprava týká pouze jich. Já osobně se opravdu těším na každý zápas. Hrát proti Ruskám, Polkám i Italkám bude vždy těžké, každý den to bude jiný volejbal a všechny týmy mají svoji kvalitu.

Váš tým z ekonomických důvodů zredukoval kádr. Jak náročné bude odehrát tři zápasy ve třech dnech ve stejné základní sestavě?

Fyzicky náročné to určitě bude, protože času na regeneraci bude málo. Navíc i po psychické stránce, protože budeme muset odehraný zápas hned hodit za hlavu a chystat se stoprocentně na další. Ale podmínky jsou pro všechny týmy stejné, tak se s tím určitě popereme jak nejlépe zvládneme.

Jaká jsou očekávání? S čím budete po třech zápasech spokojeni?

Do prvního turnaje půjdeme určitě s tím, že stát se může všechno. Nechceme mít žádné předsudky, a protože na nás není žádný přehnaný tlak, chceme si zápasy s nejlepšími evropskými týmy užít a odehrát je co nejlépe a bez nervozity.

První turnaj skupiny E Ligy mistryň (Novara):

Úterý, 20.30: VK UP Olomouc – Grupa Azoty Chemik Police

Středa, 17.30: VK UP Olomouc – Igor Gorgonzola Novara

Čtvrtek, 17.30: Dinamo-Ak Bars Kazaň – VK UP Olomouc