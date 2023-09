Nový tým, trenér i dresy. A také nový název a klubové logo. Olomoucké extraligové volejbalistky vstoupí do blížící se soutěžní sezony pod jménem VK Šantovka Olomouc UP. Stane se tak díky nově rozšířené partnerské spolupráci se společností Galerie Šantovka, která v hanácké metropoli provozuje stejnojmenné oblíbené nákupní centrum.

VK UP Olomouc v loňské sezoně. Utkání v Přerově | Video: Deník/Ivan Němeček

„Šantovka je již několik let jedním z našich partnerů a jsem moc rád, že jsme nyní vzájemnou spolupráci posunuli do vyšší roviny. Nového titulárního partnera v současné nelehké ekonomické situaci velmi vítáme, zvlášť když se jedná o společnost natolik renomovanou a spjatou s naším městem, jako je právě Galerie Šantovka," uvedl Jiří Zemánek, předseda klubu VK UP Olomouc, jehož seniorské i mládežnické týmy budou minimálně po další dva roky působit v českých volejbalových soutěžích pod názvem VK Šantovka Olomouc UP.

„S velkým zájmem také sledujeme vývoj kolem projektu Nová Velkomoravská, kde mají vzniknout i nová sportoviště včetně víceúčelové haly. Sportovní hala Univerzity Palackého, kde trénujeme a hrajeme zápasy, už kapacitně nestačí a navíc je stále ve hře její nezbytná rekonstrukce, která by nás dostala do značně obtížné situace. Jiná hala pro vrcholový volejbal totiž momentálně v celém krajském městě není. Projekt Nová Velkomoravská nejen z tohoto důvodu rozhodně podporujeme a vítáme,“ oceňuje Jiří Zemánek další rozvoj vzájemných vztahů.

KVÍZ: Mora před desátou sezonou v extralize. Jste připraveni?

„Olomoucké volejbalistky patří tradičně k nejlepším v tuzemské soutěži a z hlediska počtu různých trofejí asi nemají mezi olomouckými kolektivními sporty konkurenci. Moc si vážíme toho, že můžeme být partnerem tohoto klubu a pomoct mu zlepšováním podmínek k dalším sportovním úspěchům,“ říká ředitelka Galerie Šantovka Michaela Mitáčková.

„S olomouckým volejbalem spolupracujeme už delší dobu a toto partnerství se postupně posiluje. Vytvoření nového domácího zázemí pro klub by tak bylo jen přirozeným pokračováním současného trendu,“ dodává Richard Morávek ze skupiny Redstone, která stojí za projektem Nová Velkomoravká.

Nezůstalo jediné jméno

Nové dresy, logo a celý tým. Volejbalistky Olomouce vstupují do nové sezony pod názvem VK Šantovka Olomouc UP.Zdroj: VK Šantovka Olomouc UPV olomouckém kádru zůstala z minulé sezony pouze jedna volejbalistka - a ani ta nebude nastupovat pod svým dosavadním jménem: šestadvacetiletá smečařka Adéla Borovcová se totiž v létě vdala a nově nosí příjmení Farská.

Jejími konkurentkami v útoku budou sedmadvacetiletá ukrajinská smečařka Maryna Fedčuková a o rok mladší Češka Anna Šotkovská, jež byla letos druhá v extralize s brněnskými Šelmami. Ofenzivní sílu týmu doplňuje dvaadvacetiletá ukrajinská univerzálka Anna Artyšuková.

Klíčovou pozici nahrávačky bude zastávat zkušená osmadvacetiletá Kanaďanka Leah Shevkeneková. Na bloku budou útočné snahy soupeřek eliminovat čtyřiadvacetiletá Michaela Nečasová a o rok mladší Polka Wiktoria Nowaková.

Na liberu se olomouckým fanouškům představí dvacetiletá Barbora Chaloupková, která ligové ostruhy sbírala v nedalekém Šternberku.

„Nadcházející sezonu bereme tak trochu jako stabilizační a věříme, že i s pomocí nového a silného titulárního partnera vybudujeme solidní základy pro budoucí sportovní expanzi, jak nás k tomu zavazuje tradice našeho klubu. Velmi pravděpodobně se hned sice nebudeme pohybovat na úplné špici extraligové tabulky, ale věřím, že bojovností a pohledným volejbalem dokážeme fanoušky do naší haly přitáhnout. A zcela ani nevylučuji dodatečné doplnění družstva a útok na pozice, které si olomoucký volejbal zaslouží,“ hlásí Jiří Zemánek.

Drešl: Základem play-off

Kouč Jan Drešl se do metropole Hané přesunuje po dlouhém angažmá ve Šternberku, kde již několikrát prokázal, že si umí poradit s výzvou v podobě výstavby nového kádru i bez velkých hvězd. „Základním sportovním cílem bude postup do extraligového play-off a vše ostatní bude otázkou aktuální formy, zdravotního stavu i štěstí. Tým, který se v Olomouci vytvořil, má své kvality, ale známe i jeho limity a potenciální rizika. Je pravda, že stavíme zcela nové družstvo a mým aktuálním úkolem je z něj vytáhnout jednoho či více lídrů, nalézt a dále rozvíjet individuální kvality hráček a co nejvíce je využít ve prospěch kolektivu. Není to určitě snadná výzva, ale věděl jsem, do čeho jdu,“ konstatuje hlavní trenér Drešl.

Olomoučtí fanoušci budou mít šanci vidět nově se rodící tým už v nových dresech a s novým logem na konci tohoto týdne ve sportovní hale Univerzity Palackého, kde se od 15. do 17. září uskuteční 35. ročník mezinárodního turnaje TOMI - REMONT Cup, dříve hraného pod názvem O pohár rektora Univerzity Palackého. Zároveň se tento turnaj bude již potřetí hrát jako memoriál legendárního olomouckého trenéra Jiřího Teplého.

Kam za sportem? Na enduro do Dřevohostic. Startuje i hokejová extraliga

Vedle domácích žen VK UP se letošního ročníku zúčastní VK Prostějov, Dukla Liberec, Sokol Šternberk a dva zahraniční celky - rakouský Salcburk a slovenské Brusno. Tyto týmy se spolu střetnou ve dvou základních skupinách systémem každý s každým. Začne se v pátek v 17 hodin zápasy Salcburk - Liberec a Šternberk - Prostějov.

Sobotní program odstartuje ve 13 hodin, další utkání se odehrají od páté hodiny odpoledne. V neděli se budou hrát duely o umístění. O páté. a třetí místo v 10 a finále ve 12 hodin. Obhájkyněmi prvenství jsou volejbalistky Prostějova.

Zdroj: VK Šantovka Olomouc UP

TOMI - REMONT Cup (O pohár rektora Univerzity Palackého)

Skupina A

1. VK UP Olomouc

2. Salzburg PSVBG

3. VK Dukla Liberec

Skupina B

1. VK Pirane Brusno

2. TJ Sokol Šternberk

3. VK Prostějov



Rozlosování

Pátek: 17.00 Salcburk - Liberec a Šternberk - Prostějov

Sobota: 13.00 Olomouc - Liberec a Brusno - Prostějov, 17.00 Olomouc - Salcburk a Brusno - Šternberk

Neděle: 10.00 o 5. a 3. místo, 12.00 finále