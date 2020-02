Staronové vítězky Českého poháru zvládly návrat do extraligy na výbornou. Olomoucké volejbalistky porazily ve 22. kole Ostravu díky skvěle zvládnutým koncovkám bez ztráty jediného setu.

Volejbalistky Olomouce (v oranžovém) porazily v extralize Ostravu 3:0. | Foto: Deník / Miroslav Mazal

Aktivněji vstoupily do utkání aktivněji domácí volejbalistky (5:2, 8:4), jenže nastolené tempo neudržely, nechaly Ostravu srovnat (11:11) a dokonce ji několikrát krátce pustily do jednobodového vedení. Rozhodující moment první sady nastal při servisu Orvošové, při kterém Hanačky otočily z 18:19 na 23:19 a koncovku už dohrály do vítězného konce – 25:21.